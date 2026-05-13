China faz testes com embrião humano artificial no espaço

247 - A China iniciou o primeiro experimento espacial do mundo com embriões humanos artificiais, com as amostras já a bordo de sua estação espacial e o estudo avançando de forma estável, anunciaram cientistas nesta quarta-feira (13), de acordo com o Diário do Povo.

Entregues pela nave de carga Tianzhou-10, lançada no início desta semana, as amostras dos embriões humanos artificiais foram instaladas no módulo experimental da estação espacial pelos taikonautas em órbita, segundo o Centro de Tecnologia e Engenharia para Utilização Espacial da Academia Chinesa de Ciências, responsável pelo experimento.

“O experimento está indo muito bem”, afirmou Yu Leqian, líder do projeto do experimento científico espacial com embriões artificiais. “Um sistema automatizado previamente programado troca diariamente o meio de cultura das amostras.” Segundo Yu, por meio deste estudo, os cientistas pretendem realizar pesquisas preliminares sobre questões relacionadas à habitação humana de longo prazo, sobrevivência e reprodução no espaço.

Embriões artificiais são estruturas derivadas de células-tronco que se assemelham bastante a embriões reais. “O embrião humano artificial é produzido a partir de células-tronco humanas como matéria-prima”, explicou Yu. “Não se trata de um embrião humano real e ele não possui capacidade de se desenvolver em um indivíduo. No entanto, pode servir como modelo para estudar o desenvolvimento humano inicial.”

As amostras dos embriões artificiais incluem dois tipos de modelos: um cultivado sobre células uterinas e outro colocado dentro de um microchip microfluídico. O objetivo é compreender como o ambiente de microgravidade no espaço afeta o desenvolvimento embrionário humano inicial. Segundo os cientistas, amostras idênticas também estão sendo estudadas simultaneamente em laboratórios na Terra.

O experimento com embriões humanos artificiais está programado para durar cinco dias no espaço. Depois disso, as amostras serão congeladas em órbita e posteriormente retornadas à Terra em momento apropriado para análise comparativa com as amostras mantidas em solo.

“Esperamos que, ao comparar o desenvolvimento das amostras espaciais e terrestres, possamos identificar os fatores que afetam o crescimento embrionário humano inicial no ambiente espacial e enfrentar os riscos e desafios que os humanos podem encontrar durante uma habitação prolongada no espaço”, disse Yu.

A China lançou a Tianzhou-10 a partir do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang na manhã de segunda-feira para entregar suprimentos à sua estação espacial em órbita. Além dos embriões humanos artificiais, a carga transportava 41 projetos de experimentos científicos espaciais, incluindo embriões de peixe-zebra e de camundongos.