China pede ao Paraguai que rompa relações com autoridades de Taiwan

247 - A China pediu que as autoridades do Paraguai se posicionem "do lado correto da história o quanto antes", façam "a escolha certa" ao reconhecer o princípio de Uma Só China e rompam "as chamadas relações diplomáticas com as autoridades de Taiwan", afirmou na quinta-feira (7) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, de acordo com declarações divulgadas pelo Diário do Povo.

O porta-voz Lin Jian fez as declarações após o presidente do Paraguai realizar uma visita "considerada provocativa" à região chinesa de Taiwan, segundo a reportagem.

Durante uma coletiva de imprensa regular, Lin afirmou que o princípio de Uma Só China é uma norma básica das relações internacionais e um consenso predominante na comunidade internacional, destacando que 183 países estabeleceram relações diplomáticas com a China com base nesse princípio.