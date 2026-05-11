Xi e Trump discutirão relações bilaterais, paz e desenvolvimento mundial

247 - O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terão uma "troca aprofundada de opiniões sobre questões importantes relacionadas às relações China-EUA, bem como sobre a paz e o desenvolvimento mundial", afirmou nesta segunda-feira (11) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun.

De acordo com o Diário do Povo, Guo fez as declarações ao ser questionado sobre a próxima visita de Estado de Trump à China, programada para ocorrer entre 13 e 15 de maio, que será a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos ao país em nove anos. Ele falou durante uma coletiva de imprensa regular.

A China está "disposta a trabalhar com os Estados Unidos com base no espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo" para expandir a cooperação, administrar as divergências e trazer mais estabilidade e previsibilidade a um "mundo turbulento e em transformação", disse Guo.

A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará uma visita de Estado à China entre os dias 13 e 15 de maio, anunciou nesta segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores da China.