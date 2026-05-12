China reitera oposição à venda de armas dos EUA para Taiwan

247 - A oposição da China à venda de armas dos Estados Unidos para a região chinesa de Taiwan é “consistente e clara”, afirmou nesta terça-feira (12) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun. As informações são do Diário do Povo.

Guo fez as declarações durante uma coletiva de imprensa regular ao responder a uma pergunta sobre as relações China-EUA e a questão de Taiwan.

Durante a visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China entre os dias 13 e 15 de maio, os dois chefes de Estado terão uma "troca aprofundada de opiniões sobre questões importantes" relacionadas às relações China-EUA e à paz e ao desenvolvimento mundial, disse ele, de acordo com a reportagem.

Ele também afirmou que o país se opõe firmemente e condena veementemente a recente visita de promoção à região de Taiwan realizada pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña, instando o governo paraguaio a mudar de rumo o quanto antes e tomar a decisão política correta de reconhecer o princípio de Uma Só China.

A declaração veio em resposta a uma pergunta relacionada ao tema. Segundo relatos, durante a visita, Peña se reuniu com Lai Ching-te, líder da região de Taiwan, e assinou vários chamados “documentos de cooperação”.