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      Xi afirma que China seguirá ampliando abertura econômica a empresas americanas

      Em Pequim, presidente da China recebeu empresários dos EUA

      Donald Trump e Xi Jinping em Pequim (Foto: Xinhua/Shen Hong)
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      247 - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta quinta-feira em Pequim com empresários dos Estados Unidos que acompanham o presidente norte-americano, Donald Trump, em sua visita à China. As informações são do Diário do Povo

      Trump afirmou que levou consigo representantes de destaque da comunidade empresarial dos Estados Unidos, todos os quais, segundo ele, respeitam e valorizam a China. O presidente norte-americano acrescentou que incentiva essas empresas a ampliarem a cooperação com o país asiático. Em seguida, apresentou os empresários a Xi, um por um.

      Os empresários dos EUA afirmaram atribuir grande importância ao mercado chinês e disseram esperar aprofundar suas operações na China e fortalecer a cooperação com o país.

      Xi declarou que as empresas norte-americanas estão profundamente envolvidas no processo de reforma e abertura da China e que ambos os lados se beneficiaram dessa relação. Destacando que “as portas da China continuarão se abrindo cada vez mais”, Xi afirmou que a China recebe positivamente o fortalecimento da cooperação mutuamente benéfica com os Estados Unidos e manifestou confiança de que as empresas americanas terão perspectivas ainda mais amplas no mercado chinês.

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