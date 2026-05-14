Xi afirma que China seguirá ampliando abertura econômica a empresas americanas

247 - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta quinta-feira em Pequim com empresários dos Estados Unidos que acompanham o presidente norte-americano, Donald Trump, em sua visita à China. As informações são do Diário do Povo.

Trump afirmou que levou consigo representantes de destaque da comunidade empresarial dos Estados Unidos, todos os quais, segundo ele, respeitam e valorizam a China. O presidente norte-americano acrescentou que incentiva essas empresas a ampliarem a cooperação com o país asiático. Em seguida, apresentou os empresários a Xi, um por um.

Os empresários dos EUA afirmaram atribuir grande importância ao mercado chinês e disseram esperar aprofundar suas operações na China e fortalecer a cooperação com o país.

Xi declarou que as empresas norte-americanas estão profundamente envolvidas no processo de reforma e abertura da China e que ambos os lados se beneficiaram dessa relação. Destacando que “as portas da China continuarão se abrindo cada vez mais”, Xi afirmou que a China recebe positivamente o fortalecimento da cooperação mutuamente benéfica com os Estados Unidos e manifestou confiança de que as empresas americanas terão perspectivas ainda mais amplas no mercado chinês.