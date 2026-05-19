Amizade entre China e Rússia conta com apoio popular, diz porta-voz

247 - A amizade duradoura entre China e Rússia contará com apoio popular ainda maior, afirmou nesta terça-feira (19) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun. As informações são do Diário do Povo.

Guo fez as declarações durante uma coletiva de imprensa regular ao ser questionado sobre uma pesquisa realizada pelos lados chinês e russo do Conselho de Educação do Comitê China-Rússia para Amizade, Paz e Desenvolvimento, voltada à amizade entre jovens chineses e russos e aos intercâmbios culturais entre pessoas de 18 a 35 anos nos dois países.

Há alguns dias, o Centro de Pesquisa de Opinião Global da Renmin University of China realizou um evento de lançamento do relatório da pesquisa, destacando que mais de 80% dos entrevistados consideram as relações China-Rússia amistosas.

“A pesquisa é um verdadeiro termômetro da opinião pública na China e na Rússia. Seus resultados refletem o alto nível das relações bilaterais e a expectativa por mais intercâmbios entre os jovens”, disse Guo.

Ao destacar que o presidente russo, Vladimir Putin, iniciou nesta terça-feira sua visita de Estado à China, Guo afirmou estar plenamente confiante de que, sob a orientação estratégica do presidente chinês Xi Jinping e de Putin, a amizade duradoura entre China e Rússia contará com apoio popular ainda maior.

Os jovens dos dois países, acrescentou ele, unirão esforços e injetarão nova vitalidade na parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia para uma nova era.