Brasil recebe 300 mil turistas estrangeiros no carnaval e bate recorde, estima Embratur

247 - O Brasil registrou um recorde de turismo internacional durante o carnaval de 2026, com a chegada de 300 mil visitantes estrangeiros ao país ao longo do período da festa. O volume equivale a cerca de 30% de toda a movimentação internacional de um mês inteiro, concentrada em apenas sete dias, segundo dados divulgados pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O número representa um crescimento de 17% em comparação com o carnaval de 2025, reforçando a tendência de expansão do interesse internacional pela principal celebração cultural brasileira. A entidade também apontou que o Rio de Janeiro foi o principal destino dos turistas estrangeiros no período, recebendo 110 mil visitantes, o equivalente a 36% do total de estrangeiros que vieram ao Brasil para a festa.

Marcelo Freixo atribuiu o desempenho ao trabalho de promoção internacional do país e ao fortalecimento do carnaval como vitrine cultural e econômica. Para ele, os dados refletem um novo momento do turismo brasileiro no exterior. “Estamos colhendo os frutos de uma política ativa de promoção do Brasil no exterior. O carnaval é a nossa maior vitrine cultural e hoje ele se consolida também como um motor estratégico de geração de receitas, empregos e desenvolvimento. O mundo voltou a escolher o Brasil”, afirmou Freixo.