Nota de enredo derruba Mocidade por referência a Rita Lee como “padroeira”

247 - A Mocidade Independente de Padre Miguel foi penalizada na avaliação do enredo após associar a cantora Rita Lee ao título de “padroeira” durante o desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A agremiação perdeu quatro décimos na nota e acabou ficando na 11ª colocação do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. O relato foi publicado nesta quinta-feira (19) pelo jornal O Globo.

A responsável pela nota, Mônica Mançur, atribuiu 9,6 à Mocidade, retirando um décimo especificamente pela utilização do termo. Em sua justificativa, ela argumentou: "A associação da figura de Rita Lee a qualquer título de ordem convencional (religiosa ou não), como no caso de ‘Padroeira’, desconstrói o recorte libertário do enredo apresentado. Por esta razão, retira-se um décimo".

O enredo da escola abordou a trajetória artística e aspectos pessoais da cantora, incluindo o episódio de sua prisão em 1976, durante a Ditadura Militar (1964-1985). A proposta buscou retratar o perfil contestador e libertário que marcou a carreira da artista.

Após a divulgação das justificativas das notas, a Mocidade criticou a decisão da jurada em publicação nas redes sociais. "As justificativas começaram a ser divulgadas, e, na primeira que recebemos, a da jurada Mônica Mançur, que nos deu 9,6 em enredo, encontramos em uma das justificativas que o termo 'Padroeira' desconstruiria o enredo. Ela só esqueceu de ler que a própria Rita Lee se chamava assim", afirmou a escola em post no Instagram.

Com a penalização, a Mocidade somou 267,4 pontos na apuração final, superando apenas a Acadêmicos de Niterói, que obteve 264,6 pontos e foi rebaixada para a Série Ouro.

Rita Lee, homenageada pela agremiação, nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947. Ícone do rock brasileiro, ela faleceu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, após ter sido diagnosticada com câncer de pulmão dois anos antes. A artista deixou uma trajetória marcada por irreverência, inovação musical e forte presença cultural no país.