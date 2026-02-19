Grande Rio define exigências para Virginia continuar como rainha em 2027

247 - A direção da Acadêmicos do Grande Rio decidiu rever a atuação pública de Virginia Fonseca após o desempenho da escola no Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação passou a exigir mudanças na postura da influenciadora para que ela permaneça como rainha de bateria em 2027. Ela é namorada do jogador Vini Jr., do Real Madrid.

A cúpula da escola avalia que a forte exposição midiática de Virginia, considerada inicialmente um dos trunfos para o posto, acabou gerando desconforto interno. Integrantes defendem agora uma atuação mais cautelosa, com redução da presença em redes sociais e da cobertura pessoal durante compromissos ligados ao desfile.

Um dos episódios que mais repercutiram ocorreu momentos antes de Virginia entrar na Marquês de Sapucaí em sua estreia como rainha. Ela realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o que provocou irritação na direção. Vídeos registraram o presidente da escola, Jayder Soares, elevando o tom ao repreender a equipe. Em uma das gravações, o dirigente afirma: “Estou no carnaval há 37 anos, vocês chegaram agora”.

De acordo com a diretoria, houve a percepção de que a imagem da influenciadora se sobrepôs à da própria escola. Um integrante do alto escalão classificou a situação como “um tiro no pé”. Fontes ouvidas pela reportagem também indicam que Virginia firmou contrato de dois anos com a presidência da Grande Rio.

A parceria envolve ainda a empresa de cosméticos da qual a influenciadora é sócia. Conforme informado, a marca investiu R$ 15 milhões no Carnaval deste ano, instalando quiosque na quadra, exibindo sua logomarca e lançando um perfume personalizado nas cores da agremiação.

O resultado oficial do Grupo Especial foi anunciado nesta quarta-feira (18), na Cidade do Samba, na região central do Rio de Janeiro. A Unidos do Viradouro conquistou o título de campeã do Carnaval 2026 ao somar 270 pontos. A Beija-Flor e a Vila Isabel terminaram empatadas na segunda colocação, com 269,9 pontos.

Também ficaram nas primeiras posições Salgueiro (269,7), Imperatriz (269,4) e Mangueira (269,2), que participarão do Desfile das Campeãs no próximo sábado (21), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A Viradouro levou para a avenida o enredo Para cima, Ciça!, em homenagem aos 70 anos de Moacyr da Silva Pinto, o mestre Ciça, considerado o mais longevo mestre de bateria em atividade no país. O homenageado participou da comissão de frente e também integrou o último carro alegórico, conduzindo os ritmistas.

Ao longo da carreira, Ciça já esteve à frente das baterias da Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e Estácio de Sá, onde iniciou sua trajetória em 1988. Reconhecido pelas paradinhas marcantes, comandou a percussão em dois dos três títulos da Viradouro (2020 e 2024) e em um carnaval vitorioso da Estácio de Sá, em 1992.

Com a conquista, a Viradouro chega ao quarto título na história do Carnaval carioca, sendo o mais recente antes deste em 2024. No ranking das maiores campeãs, a Portela segue na liderança com 22 títulos, seguida por Mangueira (20), Beija-Flor de Nilópolis (15) e, com nove conquistas cada, Salgueiro, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense.

Na outra ponta da tabela, a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada para a Série Ouro ao somar 264,6 pontos. A escola apresentou o enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil. A vaga deixada pela agremiação será preenchida pela campeã da Série Ouro, cujo resultado oficial será divulgado nesta quinta-feira (19).