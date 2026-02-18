Turismo celebra expectativa recorde de foliões e movimentação financeira no Carnaval

247 - O Carnaval de 2026 pode entrar para a história como o maior já realizado no Brasil em número de foliões e volume financeiro. A projeção é de que as festas movimentem mais de R$ 18,6 bilhões na economia nacional, impulsionadas pela intensa procura por hospedagem, alimentação, transporte e lazer. A expectativa é que mais de 65 milhões de pessoas tenham participado das celebrações em todo o país, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2025.

As informações foram divulgadas pela Agência Gov, com dados do Ministério do Turismo baseados em levantamentos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da FecomercioSP. Segundo as estimativas, o resultado financeiro representa avanço de 10% na comparação com o Carnaval do ano passado e configura o melhor desempenho para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 2011.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, percorreu alguns dos principais polos da folia e destacou os impactos econômicos e sociais do evento. “Estamos celebrando um dos maiores e melhores carnavais da história, com expectativa recorde de foliões e de movimentação financeira, o que mostra o quanto o turismo contribui para o crescimento econômico e social do Brasil”, afirmou.

Para o ministro, a festa vai além da celebração cultural e se consolida como vetor estratégico de desenvolvimento. “O Carnaval de 2026 se consolida não apenas como a maior festa popular do planeta, mas como um motor fundamental para o crescimento econômico do Brasil e, consequentemente, a inclusão social de milhares de brasileiros. A festa move toda uma cadeia produtiva, gerando emprego e renda em diversos setores, desde a hotelaria ao pequeno empreendedor de rua”, observou.

Principais destinos concentram milhões de foliões

Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Olinda e Salvador foram os destinos mais procurados neste Carnaval, reunindo juntos mais de 32 milhões de pessoas. São Paulo liderou em público, com 16,5 milhões de foliões e impacto econômico superior a R$ 7 bilhões.

No Rio de Janeiro, cerca de 8 milhões participaram da festa, impulsionada pelos desfiles na Sapucaí e pelos blocos de rua. A movimentação financeira foi estimada em aproximadamente R$ 5,7 bilhões, com ocupação hoteleira próxima da capacidade total, alcançando 98%.

No Nordeste, o eixo Recife/Olinda concentrou mais de 7,6 milhões de foliões e movimentou R$ 3,2 bilhões. O estado ainda projeta crescimento de 49% no fluxo de turistas internacionais. Já em Salvador, mais de 8 milhões de pessoas participaram da festa, gerando impacto econômico de R$ 2 bilhões.

Setor produtivo confirma impacto positivo

O aquecimento da economia também foi percebido diretamente por empresários do setor. Alexandre Sampaio, diretor de Turismo da CNC e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), ressaltou o desempenho da atividade. “O Carnaval de 2026 foi um sucesso em todo o Brasil, com hotéis em todos os destinos turísticos lotados, inclusive em destinos de serra, e não somente de praia; restaurantes com alta demanda. Nesses destinos, registramos ocupações plenas e demanda elevada. Um sucesso que demonstra a intensa movimentação de brasileiros e consolida o país como um destino maduro”, avaliou.

O segmento de bares e restaurantes também registrou crescimento expressivo. Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), afirmou que o cenário foi inédito. “O forte crescimento do movimento de turistas pelo país, tanto de estrangeiros quanto de brasileiros, está movimentando de maneira inédita e muito positiva o faturamento dos bares e restaurantes no país”, apontou.

Cruzeiros ampliam alcance do turismo

O turismo marítimo igualmente integra o cenário de expansão. Levantamento do Ministério do Turismo em parceria com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) indica que, entre 13 e 23 de fevereiro, dez navios realizaram embarques e escalas em destinos nacionais, consolidando o período como um dos mais intensos para o setor.

O presidente executivo da CLIA Brasil, Marco Ferraz, destacou o papel dos cruzeiros na diversificação da experiência turística. “O Carnaval brasileiro é uma celebração plural, vivida de diferentes formas em todo o país. Os cruzeiros se somam a esse movimento ao possibilitar que o passageiro conheça mais de um destino durante o feriado. Brasileiros e estrangeiros celebram o Carnaval a bordo dos navios e também em terra, ampliando o alcance do turismo e contribuindo para movimentar a economia e gerar oportunidades em diversas cidades”, afirmou.