Vendas de passagens aéreas para os carnavais de SP e da Bahia registram alta, diz Embratur

247 - A venda de passagens aéreas para o Carnaval de São Paulo registrou crescimento de 11% em comparação ao ano passado, segundo dados divulgados pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. O aumento reforça a expectativa de que a edição de 2026 será uma das mais movimentadas da história recente, com impacto direto no turismo e na economia do país.

De acordo com a Embratur, além da capital paulista, a Bahia aparece como outro destino altamente disputado para o período carnavalesco. O volume de bilhetes aéreos internacionais para o estado teve salto de 43% em relação ao ano anterior, consolidando o território baiano como um dos principais polos de atração para turistas estrangeiros durante a festa.

A projeção é de que o Carnaval de 2026 reúna mais de 65 milhões de foliões em todo o Brasil, número que representa um crescimento de 22% em comparação com 2025. O cenário reforça o peso da festa como motor da indústria do turismo e como um dos maiores eventos culturais do planeta.

No caso da Bahia, o avanço na procura por passagens supera com folga a média nacional, estimada em 21%. Para a Embratur, os números confirmam o fortalecimento do estado como destino preferencial de brasileiros e estrangeiros, especialmente por conta da tradição e da dimensão internacional do Carnaval baiano.

Com a expectativa de maior presença estrangeira, a diversidade cultural deve se intensificar durante os dias de folia. A Embratur destacou que, nas ladeiras do Pelourinho e nos circuitos carnavalescos do estado, será comum ouvir diferentes idiomas. Entre os países que mais ampliaram a emissão de bilhetes internacionais para a Bahia estão a Argentina, com crescimento de 63%, seguida por Portugal, com alta de 23%, e o Uruguai, com aumento de 27%.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que o Carnaval brasileiro representa um diferencial incomparável no cenário global do turismo. “O Carnaval baiano é uma festa inigualável. Reúne música, identidade, diversidade, ancestralidade e inovação, além de ser um poderoso gerador de emprego e renda. Esse crescimento não é por acaso, é resultado de um destino que se preparou, que diversificou sua oferta de atrativos e que entendeu que o luxo está também na autenticidade de sua cultura”, declarou.

A agência atribui parte do crescimento às estratégias recentes de promoção internacional. Entre as ações citadas está a campanha “Não há lugar como o Brasil”, realizada na Europa, além da ativação da campanha Visit Brasil em mercados estratégicos como Argentina, Estados Unidos e Chile.

Como complemento à estratégia digital, a Embratur também informou que publicou artigos sobre destinos turísticos baianos no portal Visit Brasil, reforçando a divulgação internacional do estado e ampliando o alcance das atrações brasileiras para visitantes de diferentes regiões do mundo.