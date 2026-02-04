PT comemora 46 anos com bloco de carnaval no Centro do Rio

247 - O Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro vai comemorar seus 46 anos de fundação com um bloco de carnaval marcado para o próximo dia 13, a partir das 17h30, no Centro da capital fluminense. A concentração está prevista para ocorrer na sede estadual do partido, de onde o cortejo seguirá pelas ruas da região central até a Praça Tiradentes, em uma celebração que combina política, cultura e ocupação do espaço público.

De acordo com informações divulgadas pelo PT-RJ, a iniciativa conta com o apoio do setorial de cultura da legenda e deve reunir parlamentares, militantes históricos e coletivos culturais ligados ao partido. A proposta, segundo a organização, é celebrar o aniversário da sigla em diálogo com a tradição popular do carnaval de rua, elemento central da identidade cultural da cidade.

Em nota encaminhada à imprensa, o diretório estadual do partido ressaltou o simbolismo da escolha. “O carnaval popular é do povo e das ruas, e o PT nasceu exatamente desse lugar. Celebrar o aniversário do partido com um bloco é reafirmar essa história, ocupando a cidade com cultura, participação e alegria. A nossa proposta é ser um PT cada vez mais do povo, cada vez mais ligado às causas populares”, afirma o PT-RJ no comunicado.

As comemorações pelos 46 anos do Partido dos Trabalhadores não se restringem ao Rio de Janeiro. Ainda nesta quinta-feira, dia 5, o PT nacional dá início a uma agenda de três dias de atividades em Salvador, na Bahia. A programação inclui debates internos e encontros políticos que antecedem um grande ato previsto para o sábado, dia 7.

O evento nacional terá como destaque a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de dirigentes partidários de diferentes estados do país. A agenda em Salvador marca oficialmente o início das celebrações do aniversário da legenda em âmbito nacional, reforçando o caráter político e simbólico da data para o partido fundado em 1980.