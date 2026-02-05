Campanha nacional une combate ao racismo e direitos humanos no Carnaval

247 - O governo do Brasil deu início a uma nova mobilização nacional para enfrentar o racismo no Carnaval, articulando políticas de cultura, direitos humanos e igualdade racial. A iniciativa foi lançada em Belo Horizonte (MG) e marca o começo de uma campanha voltada à promoção de um Carnaval democrático, inclusivo e livre de práticas discriminatórias, com a participação de autoridades federais, representantes de blocos de rua e agentes da cultura popular. A ação busca reafirmar o papel do Carnaval como espaço de expressão cultural, convivência e liberdade, ao mesmo tempo em que enfrenta violações recorrentes de direitos.

A campanha nacional “Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais” é liderada pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), com apoio estratégico do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). O foco está na prevenção e no enfrentamento de práticas racistas comuns no período carnavalesco, como injúria racial, uso de fantasias ofensivas, violências simbólicas e outras formas de discriminação que atingem principalmente a população negra.

No lançamento, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou o significado cultural, afetivo e político do Carnaval e ressaltou a necessidade de garantir respeito e liberdade durante a festa. “Eu cresci no Carnaval, nos blocos, nas escolas de samba, e a gente sabe que ele é muito mais do que tentam nos reduzir. É cultura, lazer e alegria. Temos responsabilidade com a forma como o Carnaval acontece. Queremos um Carnaval com a nossa cara, onde possamos dançar, circular e ser felizes, mas sem racismo. Porque, definitivamente, sem racismo, o Carnaval brilha mais”, afirmou.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, reforçou a centralidade do Carnaval como expressão da cultura negra e espaço histórico de resistência e afirmação de direitos. “Este ano, junto com o Ministério da Igualdade Racial, estamos trazendo esta campanha. Discutir o racismo no Carnaval é fundamental, porque trata-se de uma cultura preta, que nasceu das nossas casas de congado e reinado, das comunidades da periferia. Mas quando passa a ser tratado apenas como negócio, o nosso povo é o primeiro a ser eliminado”, declarou.

O lançamento na capital mineira inaugura uma mobilização de alcance nacional, que pretende envolver blocos carnavalescos, coletivos culturais e organizações da sociedade civil. A proposta é construir, de forma conjunta, um Carnaval que valorize a cultura negra, promova os direitos humanos e assegure ambientes livres de discriminação em cortejos, ensaios e demais atividades da festa.

Ao aderirem à campanha, os coletivos passam a integrar uma rede nacional de enfrentamento ao racismo no Carnaval, fortalecendo práticas de respeito e convivência. Representando a Liga dos Blocos de Rua de Belo Horizonte, Stefanio Marques Teles destacou a relevância simbólica da iniciativa para a cidade. “Essa campanha vem forte e para o lugar certo. Belo Horizonte talvez seja a única cidade onde o Carnaval acontece nas nove regionais, durante todos os dias da festa. Isso não existe em nenhum outro lugar do Brasil”, afirmou.

Com a campanha “Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais”, o Governo do Brasil reafirma o compromisso com um Carnaval democrático, inclusivo e seguro, no qual o direito à alegria possa ser exercido plenamente por todas as pessoas.