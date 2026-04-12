China anuncia pacote de medidas para ampliar laços com Taiwan

247 - A China anunciou um conjunto de 10 medidas destinadas a fortalecer as relações com Taiwan, abrangendo áreas como comunicação política, infraestrutura, mobilidade, comércio e intercâmbio cultural. A iniciativa busca ampliar a cooperação e a integração entre os dois lados do Estreito, com foco no desenvolvimento pacífico das relações e no bem-estar das populações envolvidas, informa a agência Xinhua.

O anúncio foi feito pelo Escritório de Assuntos de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) após um encontro entre o presidente Xi Jinping e Cheng Li-wun, dirigente do partido Kuomintang (KMT), marcando a primeira reunião de alto nível entre as duas legendas em uma década.

A visita da delegação do KMT, liderada por Cheng, ocorreu ao longo de seis dias em cidades como Nanjing, Xangai e Pequim. Entre as propostas centrais está a criação de um mecanismo regular de comunicação entre o PCCh e o KMT, baseado na adesão ao chamado Consenso de 1992 e na oposição à independência de Taiwan.

Infraestrutura, viagens e comércio

Entre as medidas anunciadas, Pequim pretende apoiar a província de Fujian — região mais próxima de Taiwan — no compartilhamento de recursos como água, eletricidade e gás com as ilhas de Kinmen e Matsu. Também está em estudo a construção de pontes marítimas que conectem essas áreas, dependendo das condições técnicas.

Outro ponto relevante é a retomada gradual de voos diretos regulares entre cidades do continente e Taiwan, incluindo rotas para Urumqi, Xi’an, Harbin, Kunming e Lanzhou. Além disso, moradores de Kinmen poderão utilizar um novo aeroporto em construção em Xiamen, com previsão de funcionamento até o fim de 2026.

No campo econômico, o plano prevê facilitação para a entrada de produtos agrícolas e pesqueiros de Taiwan no mercado continental, desde que atendam às normas sanitárias. Também será incentivada a participação desses produtos em feiras comerciais, ampliando canais de venda.

Pequim ainda pretende expandir mercados voltados a pequenos negócios, permitindo que micro, pequenas e médias empresas taiwanesas ampliem suas operações no continente. A iniciativa inclui facilitar o registro de fabricantes de alimentos de Taiwan e o acesso de seus produtos ao mercado chinês.

Wu Chia-ying, executivo da Associação de Empresas de Taiwan no Continente, afirmou que as medidas atendem a demandas práticas do setor. “Esperamos que essas medidas sejam implementadas o mais rápido possível”, declarou.

Juventude e intercâmbio cultural

O pacote também prevê a criação de uma plataforma institucional para promover intercâmbio entre jovens dos dois lados. A Federação Nacional da Juventude da China deverá convidar anualmente 20 grupos de jovens de Taiwan para visitas ao continente.

Fan Chiang-feng, empreendedor taiwanês baseado na China continental, destacou o impacto da iniciativa. “Nossa geração, dos dois lados do Estreito, deve avançar junta”, afirmou.

No campo cultural, será permitida a exibição de produções audiovisuais taiwanesas — como séries, documentários e animações — no continente. Moradores de Taiwan também poderão participar da crescente indústria de microdramas chinesa.

Wu Ping-chang, profissional que atua em serviços para jovens em Xiamen, comentou as oportunidades abertas pelo novo cenário. “Com mais oportunidades e confiança, espero levar histórias do Estreito para a produção de dramas no futuro”, disse.

Turismo e integração

As autoridades também planejam retomar gradualmente as viagens individuais de residentes de Xangai e Fujian para Taiwan. Esse tipo de turismo havia sido suspenso em 2019.

Especialistas apontam que o conjunto de medidas pode provocar mudanças estruturais nas relações entre os dois lados. Sheng Jiuyuan, da Universidade Jiao Tong de Xangai, avalia que a integração baseada em melhorias concretas na vida das pessoas tende a fortalecer a confiança mútua e ampliar o apoio público à cooperação.

O pacote reforça a estratégia chinesa de aprofundar a integração econômica, social e cultural com Taiwan, com ênfase em mecanismos práticos de cooperação e aproximação entre as populações.