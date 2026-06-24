Ancelotti exalta exibição de Vini Jr. após vitória do Brasil sobre a Escócia

247 - O técnico Carlo Ancelotti elogiou a atuação da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), resultado que garantiu ao Brasil a classificação em primeiro lugar.

Depois da partida, Ancelotti destacou a consistência da equipe, a solidez defensiva e a entrada de Neymar como pontos positivos da apresentação brasileira. O treinador também valorizou o desempenho de Vini Jr, apontado como um dos destaques da seleção.

“Jogamos bem, repetimos o jogo. Era o objetivo repetir o jogo contra o Haiti. Foi um jogo mais completo. Estamos satisfeitos. Agora chega o bonito”, afirmou Ancelotti na saída de campo.

O técnico demonstrou satisfação com o funcionamento coletivo da equipe e ressaltou que o Brasil voltou a terminar uma partida sem sofrer gols. Para ele, o desempenho confirmou a evolução da seleção na competição e reforçou a confiança para a sequência.

“Atuamos como coletivo. É uma boa coisa. Não tomamos gols. Há muitas coisas positivas, como a entrada de Neymar, que pode nos ajudar”, disse o treinador.

A presença de Neymar em campo foi tratada por Ancelotti como uma das principais notícias da partida. O camisa 10 voltou a participar do jogo e, segundo o técnico, pode ser uma peça importante para a próxima fase.