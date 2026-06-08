Árbitro da Somália tem visto negado e deve ficar de fora da Copa

247 - O árbitro somali Omar Artan, apontado como um dos nomes cotados para integrar o quadro de arbitragem da Copa do Mundo de 2026, pode ficar fora do torneio após ter o visto de entrada nos Estados Unidos negado. A informação foi divulgada pelo jornalista Romain Molina.

Artan chegou a receber apoio da embaixada da Somália, que ofereceu inclusive um passaporte diplomático para facilitar sua entrada no país. Ainda assim, as autoridades norte-americanas mantiveram a negativa, impedindo sua permanência nos Estados Unidos.

Com a recusa do visto, o árbitro foi obrigado a deixar o território americano e retornar à Somália. Antes disso, ele havia passado por Istambul, na Turquia, durante o trajeto rumo aos Estados Unidos.

A situação coloca em risco a participação de Omar Artan na Copa do Mundo de 2026. Indicado pela FIFA para compor a equipe de arbitragem da competição, ele representa a Confederação Africana de Futebol (CAF) e era considerado um dos principais candidatos africanos para atuar no torneio.

Caso a exclusão seja confirmada, Artan perderá a oportunidade de se tornar o primeiro árbitro da Somália a trabalhar em uma edição de Copa do Mundo, marco inédito para o futebol do país africano.

O reconhecimento internacional do árbitro vinha crescendo nos últimos anos. Em 2025, ele foi eleito o melhor árbitro africano pela CAF, consolidando sua posição entre os principais profissionais da arbitragem no continente.

Além da premiação, Omar Artan esteve à frente de partidas importantes do calendário africano, incluindo a decisão de volta da Liga dos Campeões da África de 2025 entre Pyramids FC, do Egito, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.