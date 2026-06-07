Marrocos empata com Noruega e chega invicto à Copa

247 - O Marrocos empatou por 1 a 1 com a Noruega neste domingo (7), no Estádio Sports Illustrated, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e chegará à Copa do Mundo com uma sequência de 29 partidas sem derrota. Brahím Díaz marcou para a seleção africana no primeiro tempo, e Odegaard deixou tudo igual na etapa final. O relato foi publicado no Portal Uol.

O Marrocos estreia no Mundial contra o Brasil no dia 13 de junho, às 19h, pelo horário de Brasília, também em Nova Jersey. A equipe africana ainda enfrentará Escócia, no dia 19, e Haiti, no dia 24, pelo Grupo C.

A seleção marroquina entrou em campo como uma das equipes em melhor fase no cenário internacional. Antes do empate contra a Noruega, o time havia goleado Burundi por 5 a 0 e Madagascar por 4 a 0 em amistosos preparatórios para a Copa.

A equipe comandada por Mohamed Ouahbi não perde desde agosto do ano passado. Nesse período, somou 23 vitórias e seis empates, incluindo a final da Copa Africana de Nações contra o Senegal. Na ocasião, os senegaleses venceram por 1 a 0 na prorrogação, mas a Confederação Africana de Futebol deu a vitória e o título ao Marrocos após a saída dos jogadores do Senegal do campo em meio a um pênalti polêmico.

O Marrocos começou o amistoso em ritmo forte e pressionou a Noruega nos primeiros minutos. Bouaddi recuperou a bola no campo ofensivo, e Saibari participou da sequência da jogada até acionar Brahím Díaz pela direita. O jogador do Real Madrid tentou um cruzamento rasteiro, mas a defesa norueguesa afastou o perigo.

Pouco depois, Ezzalzouli recebeu passe de Saibari dentro da área, dominou perto do gol e preparou a finalização. A marcação chegou rápido, e Odegaard bloqueou o chute antes que o atacante marroquino conseguisse concluir.

A pressão inicial rendeu resultado aos sete minutos. Ezzalzouli puxou contra-ataque pela direita, avançou desde o campo de defesa até a entrada da área da Noruega e inverteu o jogo para Brahím Díaz. O camisa 10 dominou e bateu cruzado para abrir o placar.

A Noruega respondeu aos 13 minutos em cobrança de escanteio. Odegaard levantou a bola pela direita, Ajer desviou na primeira trave, e a bola passou com perigo pela pequena área marroquina, mas nenhum jogador norueguês conseguiu completar para o gol.

O Marrocos voltou a assustar aos 38 minutos. Brahím Díaz limpou a marcação, puxou a jogada para a perna esquerda e lançou Ezzalzouli. O camisa 17 apareceu livre e finalizou de primeira, mas mandou a bola por cima do gol.

A melhor chance norueguesa no primeiro tempo veio aos 44 minutos, após erro na saída de bola de Brahím Díaz. Nusa desarmou o meia marroquino, tabelou com Aursnes e finalizou dentro da área. Bounou fez grande defesa, e Haaland não alcançou o rebote.

No início do segundo tempo, a Noruega voltou a levar perigo. Schjelderup recebeu após rebote da defesa, tabelou com Haaland e saiu cara a cara com Bounou. A finalização passou por baixo do goleiro, mas a bola resvalou no quadril do marroquino e não entrou.

O Marrocos desperdiçou boa oportunidade aos 11 minutos. Brahím Díaz fez dois dribles na entrada da área e chutou forte. Nyland espalmou para cima, e Al Aynaoui cabeceou por cima no rebote.

A Noruega empatou aos 30 minutos. Bobb avançou pela direita, encarou a marcação e cruzou rasteiro para o meio da área. Odegaard chegou batendo de esquerda e marcou o gol que definiu o placar.

Cinco minutos depois, a Noruega quase virou. Ryerson cobrou falta pela direita e encontrou Heggem na área. O camisa 17 cabeceou firme, mas a bola passou ao lado da trave de Bounou.

A seleção norueguesa disputará o Grupo I da Copa, ao lado de França, Senegal e Iraque. A estreia de Haaland e seus companheiros será no dia 16, contra os iraquianos. Depois, a Noruega enfrentará o Senegal, no dia 22, e a França, no dia 26.

Ficha técnica

Marrocos 1 x 1 Noruega

Data e horário: 7 de junho de 2026, às 16h, pelo horário de Brasília.

Competição: amistoso internacional.

Local: Estádio Sports Illustrated, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Árbitro: Pierre-Luca Lauziere.

Assistentes: Gerard-Kader Lebuis, Camille Raymond e Ricardo Monteiro.

VAR: Guido Gonzales Jr. e José Carlos Rivero.

Cartões amarelos: Ryerson, da Noruega, e El Khannouss, do Marrocos.

Gols: Brahím Díaz, do Marrocos, aos 7 minutos do primeiro tempo; Odegaard, da Noruega, aos 30 minutos do segundo tempo.

Marrocos: Bounou; Hakimi (El Ouahdi), Diop (Saadane), Riad (Halhal) e Mazraoui (Belammari); Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui (El Mourabet), Brahím Díaz (Amaimouni), Ounahi (El Khannouss) e Ezzalzouli (Rahimi); Saibari (El Kaabi). Técnico: Mohamed Ouahbi.

Noruega: Nyland (Selvik); Ryerson, Ajer (Bjorkan), Lysaker Heggem e Wolfe (Ostigard); Aursnes (Aasgaard), Berge (Berg) e Odegaard (Thorstvedt); Sorloth (Bobb), Haaland (Larsen) e Nusa (Schjelderup). Técnico: Stale Solbakken.

Calendário da seleção brasileira e grupos da competição

Fase de grupos: jogos do Brasil

Brasil x Marrocos Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Data: 13 de junho. Horário: 19h, pelo horário de Brasília.

Brasil x Haiti Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Data: 19 de junho. Horário: 21h30, pelo horário de Brasília.

Brasil x Escócia Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Data: 24 de junho. Horário: 19h, pelo horário de Brasília.

Convocados da seleção brasileira

Goleiros: Alisson, do Liverpool; Ederson, do Fenerbahçe; Weverton, do Grêmio.

Defensores: Alex Sandro, do Flamengo; Bremer, da Juventus; Danilo, do Flamengo; Douglas Santos, do Zenit; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Ibañez, do Al-Ahli; Léo Pereira, do Flamengo; Marquinhos, do PSG; Wesley, da Roma.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, do Newcastle; Casemiro, do Manchester United; Danilo, do Botafogo; Fabinho, do Al-Ittihad; Lucas Paquetá, do Flamengo.

Atacantes: Endrick, do Lyon; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Igor Thiago, do Brentford; Luiz Henrique, do Zenit; Matheus Cunha, do Manchester United; Neymar, do Santos; Raphinha, do Barcelona; Rayan, do Bournemouth; Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Veja os grupos

GRUPO A : México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;

: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca; GRUPO B : Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;

: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça; GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

GRUPO D : Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;

: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia; GRUPO E : Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador; GRUPO F : Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;

: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia; GRUPO G : Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia; GRUPO H : Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai; GRUPO I : França, Senegal, Iraque e Noruega;

: França, Senegal, Iraque e Noruega; GRUPO J : Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia; GRUPO K : Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia;

: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia; GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Rapaz, os caras tem time e torcida.

GOL DO MARROCOS vs NORUEGA pic.twitter.com/dkXnoJbL8g — Gorilóide (@brasileiro83_F) June 7, 2026





🌐🇳🇴 Marruecos 1-1 Noruega | Amistoso internacional



LINDA ESCAPADA POR BANDA DE OSCAR BOBB ✨



Y MARTIN ODEGAARD CONSIGUE EL EMPATE pic.twitter.com/fkW5gI1qBZ — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026



