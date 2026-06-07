Seleção iraniana para Copa do Mundo chega a Tijuana em meio a tensões Irã-EUA

Reuters - A equipe nacional de futebol do Irã chegou a Tijuana na madrugada deste domingo, antes dos três jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, em meio às tensões que transformaram o maior evento esportivo do mundo em uma disputa de poder brando entre os países em guerra.

A seleção aterrissou pouco depois das cinco da manhã (1200 GMT) na cidade mexicana, do outro lado da fronteira com San Diego, depois de um voo noturno da Turquia, onde treinaram nas últimas três semanas.

Quando o ônibus da seleção se afastou do aeroporto de Tijuana, fez uma breve pausa para que os membros da federação pudessem acenar para cerca de 20 torcedores que seguravam bandeiras iranianas. Um cordão de militares e policiais escoltou a seleção do aeroporto até o hotel Marriott, que servirá de base.

O futebol é praticamente uma religião no Irã, um passatempo nacional adorado por pessoas de todo o espectro político. Mas para a seleção do Irã, o torneio foi prejudicado pela política interna, pela guerra com os EUA e pelas tensões sobre a possibilidade de entrar em solo norte-americano para jogar.

Até mesmo a presença deles em Tijuana é tingida politicamente. A federação iraniana negociou no último minuto a mudança do acampamento-base da seleção do Arizona para o México, devido à incerteza sobre a concessão de vistos e a um sentimento crescente no Irã de que a presença da seleção nos EUA deve ser mantida ao mínimo, disse o embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, à Reuters.

O Irã está programado para jogar seus dois primeiros jogos do Grupo G perto de Los Angeles, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho, e depois enfrentar o Egito em Seattle em 26 de junho. O Irã e os EUA poderão se enfrentar nas oitavas de final se ambas as seleções ficarem em segundo lugar em seus grupos.

PRESSÃO SOBRE OS JOGADORES

Esta é a primeira Copa do Mundo desde a sua criação em 1930, na qual a nação anfitriã receberá um país com o qual está em guerra.

Mas as tensões com os EUA são apenas um dos vários fatores que transformaram a Copa do Mundo em um campo de batalha político para a seleção iraniana.

Os protestos generalizados que eclodiram no final do ano passado, exigindo o fim do governo clerical, culminaram em uma ampla repressão que matou mais de 2.000 pessoas na mais mortal agitação desde a Revolução Islâmica de 1979 no Irã. Em seguida, os EUA e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro, dando início a uma guerra de meses que continua.

A seleção iraniana de futebol estava sob pressão de todos os lados, disse Abbas Milani, diretor de estudos iranianos da Universidade de Stanford.

"Tornou-se uma situação de perda para os jogadores", disse Milani. "Há pressões sobre os jogadores para que não joguem com a seleção, pressão para que demonstrem solidariedade com o povo, e os atletas estão lá apenas para jogar futebol", disse ele.

Durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a seleção do Irã foi aplaudida e ridicularizada depois de se recusar a cantar o hino nacional, o que foi visto como um ato de solidariedade aos manifestantes antigovernamentais em seu país. Desde então, as pressões sobre a seleção só aumentaram, disse Milani.

DRAMA DO VISTO

Após semanas de incerteza, os EUA concederam vistos a todos os jogadores na sexta-feira, apenas 10 dias antes da primeira partida.

Mas vários membros da seleção iraniana não receberam vistos, incluindo "membros importantes da gerência e da administração", de acordo com a federação de futebol do Irã, que acusou os EUA de não cumprirem suas obrigações como anfitriões e de violarem as normas da FIFA.

Pasandideh, o embaixador iraniano, disse que 15 dos 70 membros do grupo que chegaram a Tijuana neste domingo não receberam vistos para entrar nos EUA.

A FIFA não respondeu a um pedido de comentário sobre a disputa.

Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse à Reuters na sexta-feira que o governo havia emitido "os vistos necessários para o Irã competir na Copa do Mundo, incluindo os atletas e a equipe de apoio necessária." A autoridade acrescentou: "Não permitiremos que a seleção iraniana abuse desse sistema para levar terroristas para os EUA sob falsos pretextos."

A disposição do México em receber a seleção do Irã foi um "gesto de cooperação", disse Tonatiuh Guillen, que dirigiu a agência nacional de imigração do México entre 2018 e 2019.