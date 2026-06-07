Wesley é cortado da seleção após lesão; Volante Éderson é convocado

247 - A seleção brasileira teve uma baixa importante às vésperas da sequência da Copa do Mundo de 2026. O lateral-direito Wesley foi cortado da delegação após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito, em amistoso disputado no último sábado. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com a entidade, exames realizados neste domingo confirmaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda do jogador da Roma. Com o diagnóstico, a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti decidiu retirar o atleta da lista de convocados para a disputa do Mundial.

Wesley sentiu dores ainda no primeiro tempo da partida contra os egípcios. Aos 15 minutos, o lateral precisou deixar o campo e foi substituído por Danilo. A situação gerou preocupação imediata, especialmente pelo fato de o defensor viver a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo.

Aos 22 anos, o jogador não escondeu a apreensão diante da possibilidade de ficar fora do torneio. Após deixar o gramado, Wesley chorou no banco de reservas e recebeu apoio de companheiros de equipe e integrantes da comissão técnica.

Apesar da ausência do lateral, Ancelotti optou por não convocar outro jogador da posição. O escolhido para reforçar o elenco foi o volante Éderson, destaque da Atalanta e próximo de uma transferência para o Manchester United. O meio-campista se apresentará à delegação brasileira nos Estados Unidos nesta segunda-feira.

Éderson já havia aparecido nos planos da seleção anteriormente. O volante integrou uma convocação feita por Ancelotti em junho de 2025, mas não chegou a entrar em campo naquela ocasião.

Entre os nomes que figuravam como alternativas para a lateral direita na pré-lista do treinador italiano estavam Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. Ainda assim, a comissão técnica optou por reforçar o meio-campo em vez de buscar uma reposição direta para Wesley.

Em nota oficial, a CBF lamentou a perda do jogador e destacou sua importância para o grupo: "A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos."

A mudança acontece em um momento decisivo para a seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial. Com a saída de Wesley, Ancelotti ganha mais uma opção para o setor de meio-campo, enquanto a lateral direita passa a contar com os jogadores já presentes no elenco para a sequência da competição.