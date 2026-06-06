Endrick marca segundo gol para o Brasil contra o Egito

247 - A seleção brasileira fez o segundo gol contra o Egito, após finalização do atacante Endrick, aos 6 minutos do segundo tempo, em amistoso disputado neste sábado (6), no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos.

Matheus Cunha e Douglas Santos apertaram a marcação no campo ofensivo e recuperam a posse para o Brasil. A bola fica com Raphinha, que avança pela esquerda, faz boa jogada e cruza rasteiro para Endrick bater de primeira dentro da área e colocar a seleção brasileira novamente em vantagem.

A seleção brasileira começou melhor e abriu o placar logo no início da partida. Bruno Guimarães pressionou a saída de bola do Egito, aproveitou falha de Mohanad Lasheen, recuperou a posse e finalizou rasteiro para colocar o Brasil em vantagem.

A equipe egípcia reagiu quase imediatamente. Dois minutos depois, Marquinhos errou na construção da jogada no campo defensivo e entregou a bola para Zico. O camisa 11 do Egito recebeu livre e bateu na saída de Alisson Becker para igualar o marcador.

O início movimentado marcou o tom do amistoso em Cleveland. O Brasil mostrou eficiência na pressão alta ao aproveitar o erro adversário, mas também expôs instabilidade defensiva ao permitir o empate em uma falha na saída de bola.

O gol brasileiro destacou a leitura de Bruno Guimarães no campo ofensivo. O volante antecipou a jogada, tomou a bola de Lasheen e concluiu sem dar chance ao goleiro egípcio.

Na sequência, o Egito respondeu com a mesma lógica. A equipe africana aproveitou a perda de posse brasileira perto da área e encontrou em Ziko a finalização que deixou tudo igual antes dos 11 minutos.

O amistoso serve como preparação para compromissos futuros das duas seleções. No primeiro tempo, Brasil e Egito alternaram momentos de pressão e erros defensivos que influenciaram diretamente o placar.

Após o intervalo, a seleção brasileira terá de ajustar a saída de bola e manter a intensidade ofensiva para tentar retomar a vantagem no Huntington Bank Field.

Escalação inicial do Brasil:

Alisson (goleiro), Wesley (lateral direito), Marquinhos (zagueiro), Ibañez (zagueiro) e Douglas Santos (lateral esquerdo); Casemiro (volante), Bruno Guimarães (volante); Lucas Paquetá (meia), Raphinha (atacante), Igor Thiago (atacante) e Vini Júnior (atacante).

*Aos 15 minutos, o lateral Wesley deixou a partida com dores. Danilo entrou em seu lugar.

Escalação inicial do Egito:

Shobeir (goleiro), Hany (lateral direito), Fathy (zagueiro), Yasser (zagueiro), Fatouh (lateral esquerdo), Lashin (volante), Attia (volante), Trézéguet (meia), Zico (atacante), Hassan (atacante) e Marmoush (atacante).

GOL DO BRASIL!

Bruno Guimarães pressiona, rouba a bola na entrada da área e chuta para abrir o placar contra o Egito, em Cleveland@voude99 #Pede99Food #PedePraVer #Publi pic.twitter.com/ZldheWMKAg — ge (@geglobo) June 6, 2026



