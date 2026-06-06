Brasil testa equipe contra Egito antes da Copa do Mundo

247 - A seleção brasileira entra em campo neste sábado (7), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Egito em Cleveland, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. O confronto será fundamental para o técnico Carlo Ancelotti definir a formação que iniciará a campanha do Brasil no Mundial, no próximo dia 13 de junho, diante do Marrocos.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o treinador italiano pretende utilizar a partida como uma avaliação final de sua equipe. Apesar da goleada por 6 a 2 sobre o Panamá no amistoso anterior, Ancelotti ainda busca ajustes e alternativas para a estreia.

Ancelotti prepara mudanças na equipe

O principal teste será a adoção de um esquema com três meio-campistas, em substituição à formação com quatro jogadores de ataque utilizada recentemente. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador confirmou as oportunidades para Lucas Paquetá e Igor Thiago entre os titulares.

“É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste”, afirmou Ancelotti.

Paquetá deve atuar ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo, ocupando a vaga de Luiz Henrique. Já Igor Thiago surge como opção no ataque após marcar contra o Panamá e pode substituir Matheus Cunha.

Todos os jogadores devem atuar

O amistoso permitirá até 11 substituições por equipe, o que dará ao treinador a oportunidade de observar todo o elenco em ação.

“Pode ser que alguns jogadores precisem jogar mais, que tenham saído de lesão anteriores, como Raphinha, Bruno (Guimarães), pode ser que eu dê um pouco mais de minutos a eles, mas todos vão jogar”, declarou o comandante da seleção. A estratégia busca garantir ritmo de jogo aos atletas que retornam de problemas físicos e ampliar as observações da comissão técnica antes da estreia na competição.

Defesa também pode sofrer alterações

O setor defensivo deverá apresentar mudanças em relação ao amistoso anterior. Marquinhos, que conquistou recentemente mais um título da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain, deve retornar ao time titular.

Por outro lado, Gabriel Magalhães pode ser preservado após relatar desgaste físico. Caso a mudança seja confirmada, Léo Pereira permanecerá entre os titulares. Na lateral esquerda, Douglas Santos disputa posição com Alex Sandro.

Neymar segue em recuperação

Neymar continua fora das atividades com o grupo. O atacante permaneceu em Nova Jersey realizando tratamento para uma lesão na panturrilha direita e não viajou para Cleveland. O camisa 10 passará por uma nova ressonância magnética na próxima segunda-feira. Dependendo da evolução do quadro clínico, ele poderá retornar aos treinamentos em campo ao longo da próxima semana.

Egito chega embalado e aposta em Salah

O Egito também utilizará a partida como preparação para a Copa do Mundo. A equipe africana vive bom momento e perdeu apenas uma de suas últimas dez partidas. Os principais destaques são Mohamed Salah, astro do Liverpool, e Omar Marmoush, atacante do Manchester City. Os egípcios disputarão a fase de grupos do Mundial contra Bélgica, Nova Zelândia e Irã.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: Mostafa Shobeir; Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Karim Hafez e Mohamed Hany; Marwan Attia, Eman Ashour, Mahmoud Trezeguet e Mohamed Salah; Zizo e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.