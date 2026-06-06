Papa Leão diz que apoiará seleção dos EUA na Copa

Reuters - Papa Leão pode ter trocado sua vida em Chicago pelos apartamentos ornamentados do palácio apostólico do Vaticano, mas ele ainda planeja torcer por sua antiga seleção nacional na Copa do Mundo deste mês.

Leão, primeiro líder norte-americano da Igreja Católica global, disse a um jornalista a bordo de seu voo de Roma para Madri neste sábado que ele estará apoiando a seleção de futebol dos Estados Unidos quando o torneio de 48 equipes começar na quinta-feira.

"Eu certamente apoiaria os EUA", disse o pontífice. "Não sei quantos jogos poderei ver, mas desejo a eles tudo de bom."

Os EUA, que são co-anfitriões do torneio com o Canadá e o México, jogarão contra o Paraguai, a Austrália e a Turquia no Grupo D.

Leão, originário de um subúrbio ao sul de Chicago, serviu como missionário e bispo no Peru por décadas antes de se tornar papa. Ele disse em uma entrevista no ano passado que torceria pelo Peru e não pelos Estados Unidos em qualquer partida de futebol.

O Peru não conseguiu se classificar para o torneio deste ano, abrindo espaço para uma bênção papal para a seleção dos EUA.

O papa, que está em uma viagem de uma semana pela Espanha e pelas Ilhas Canárias, também revelou uma firme preferência neste sábado entre os rivais espanhóis Real Madrid e Barcelona.

Perguntado por outro jornalista por qual desses times ele torce, Leão, nascido Robert Prevost, fez uma breve pausa. "O papa torce para todos os times", respondeu ele. "Prevost é do Real Madrid."