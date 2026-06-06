Espanha abraça rótulo de favorita, mas De la Fuente adverte que Copa não oferece garantias

Reuters - A Espanha chega à Copa do Mundo como favorita, e o técnico Luis de la Fuente, arquiteto da equipe que venceu a Eurocopa de forma extraordinária há dois anos, não está disposto a minimizar o entusiasmo.

Em entrevista à Reuters antes do torneio, ele encarou o rótulo de favorito como um tapinha nas costas há muito tempo merecido para um projeto ao qual ele dedicou sua vida por mais de uma década, trabalhando desde os programas de base da Espanha até a equipe principal.

"Estamos muito felizes com isso", disse De la Fuente.

"Isso nos ajuda a encarar esta Copa do Mundo com grande entusiasmo, com o entusiasmo daqueles que querem alcançar algo significativo, daqueles que são insaciáveis em seu espírito competitivo e que querem continuar melhorando."

No entanto, ele é cauteloso com a complacência e não confunde os elogios com qualquer garantia de sucesso em uma Copa do Mundo que, segundo ele, pode estar muito cheia de competidores para que alguém se vanglorie como se já tivesse conquistado algo antecipadamente.

"Se acharmos que o fato de sermos favoritos garante alguma coisa, estamos no caminho errado... não garante nada!", disse ele.

"Há oito ou 10 equipes em que você diz: 'Elas são absolutamente de primeira classe'. Tão boas quanto a nossa? Claro que sim! Será que nos sentimos tão fortes quanto eles neste momento? Claro que sim! Mas isso não garante nada."

Preocupações da Espanha com lesões estão diminuindo

A Espanha abre o Grupo H contra Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo, em 15 de junho, com De la Fuente confiante de que as preocupações com as lesões de Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Merino estão diminuindo.

Yamal e Williams sofreram lesões nos tendões em meados de abril, enquanto Merino está afastado desde janeiro, depois de passar por uma cirurgia no pé direito para tratar de uma fratura por estresse.

"Acredito que todos eles estarão disponíveis para a primeira partida", disse ele. "Mas isso não significa que eles jogarão. Talvez decidamos dar a eles menos tempo de jogo nessa primeira partida, ou nenhum."

Para De la Fuente, a questão não é se a Espanha chegará em boa forma, mas se conseguirá sobreviver a um torneio que ele espera que teste tanto os corpos quanto as ideias.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira após a expansão para 48 nações e será disputada em três países diferentes - Canadá, México e Estados Unidos.

É por isso que, segundo ele, a Espanha tratará sua equipe de 26 jogadores como um grupo flexível de jogadores, em vez de ter uma hierarquia fixa.

"Vai ser um torneio muito especial, com altas exigências e pouco tempo para recuperação", disse ele.

"Muito cansaço, longas viagens, calor intenso, temperaturas variáveis, umidade, fusos horários e assim por diante. Fundamentalmente, isso vai cobrar seu preço fisicamente.

"Faremos o rodízio que acharmos necessário a qualquer momento, dependendo, é claro, das necessidades e das condições reais de cada jogador. Todos eles chegam em boa forma e prontos para começar, se não na primeira partida, na segunda. Mas minha maior preocupação no momento é que não ocorram lesões."

O triunfo da Espanha na Eurocopa de 2024 gerou expectativas não apenas porque os espanhóis venceram, mas porque o fizeram com um futebol vibrante e ofensivo. De la Fuente aceita a responsabilidade, mas não como um fardo.

"Nós levamos tudo na esportiva e esse é um dos nossos pontos fortes. Sempre estivemos cientes do nosso potencial, mas, ao mesmo tempo, sabemos que cada partida apresenta desafios diferentes e que, além da responsabilidade que temos pelo que representamos - que é muito clara para nós -, há outro princípio orientador: vamos lá para nos divertir, para fazer o que amamos. Temos sorte de poder viver do futebol."