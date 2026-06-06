Filha de Petro minimiza polêmica com James e pede "unidade" na torcida pela Colômbia

247 - Antonella Petro, filha do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, minimizou a repercussão envolvendo James Rodríguez e afirmou que o jogador é uma de suas maiores referências no futebol. Em publicação nas redes sociais, a jovem de 17 anos exaltou o camisa 10, relembrou momentos marcantes de sua infância e defendeu apoio à seleção colombiana na Copa do Mundo de 2026.

A manifestação ocorreu após James ter ignorado um pedido de foto de Antonella durante uma cerimônia oficial com a delegação da Colômbia. O evento contou com a presença do presidente Gustavo Petro, que entregou a cada jogador uma bandeira nacional e chapéus tradicionais do país antes da viagem da seleção.

Na mensagem publicada nas redes, Antonella afirmou que acompanha futebol com entusiasmo e recordou que um gol de James Rodríguez na Copa do Mundo de 2014 foi o primeiro que celebrou em sua vida. Ela também destacou que conhecer o jogador quando tinha seis anos está entre suas melhores lembranças.

“O primeiro gol que comemorei em toda minha vida foi o de James na Copa de 2014. Uma das minhas melhores lembranças foi quando eu tinha seis anos e o conheci. Como posso ficar triste assistindo à seleção? Seria algo ilógico. Ontem foi um dia que guardarei, com alegria, para sempre no meu coração. Digo a toda a Colômbia que devemos apoiar a nossa seleção. Em campo, somos um só país”, declarou Antonella Petro.

A jovem também afirmou ser apaixonada por futebol, torcedora do Millonarios, da Colômbia, e do Barcelona, da Espanha. Ao falar sobre James, ela disse que o jogador teve papel importante em sua relação com o esporte e explicou por que desejava registrar uma foto com ele.

“É por isso que eu queria uma foto. Quando vi você se aproximando, meus olhos brilharam. Você é meu ídolo, minha referência. Por sua causa comecei a jogar futebol e quando você me deu a mão, por dentro, embora não parecesse, colapsei um pouco”, disse Antonella.

A repercussão começou na quinta-feira (4), depois que a imprensa local relatou que Antonella, posicionada ao lado do pai na cerimônia, teria pedido uma foto a James Rodríguez. O jogador ignorou a solicitação, o que gerou críticas nas redes sociais e ampliou o debate sobre o episódio.

Na sexta-feira (5), a Federação Colombiana de Futebol divulgou comunicado oficial em que pediu apoio da torcida à seleção e criticou manifestações de agressão, assédio ou difamação contra jogadores, familiares e integrantes da delegação.

“A Federação Colombiana de Futebol (FCF) informa à opinião pública seu posicionamento em relação às interpretações e comentários que surgiram na ocasião de entrega do pavilhão nacional à delegação esportiva que representará a Colômbia na Copa do Mundo da FIFA de 2026. A Federação reitera que seu principal compromisso é zelar pelo bem-estar integral dos membros da Seleção Colombiana e de todas as pessoas que fazem parte de seu entorno. Nesse sentido, repudia qualquer manifestação de agressão, assédio ou difamação contra os jogadores, suas famílias ou membros da delegação nacional”, informou a entidade.

No comunicado, a federação também ressaltou que a entrega da bandeira nacional é um ato protocolar e institucional, realizado tradicionalmente com delegações esportivas colombianas que representam o país em competições internacionais de alcance mundial e olímpico.

“Além disso, considera importante esclarecer que a entrega da bandeira nacional constitui um ato protocolar e institucional que faz parte das tradições e cerimônias oficiais que historicamente acompanham as delegações esportivas colombianas em competições internacionais de caráter mundial e olímpico. Este ato é realizado em um contexto de respeito aos símbolos nacionais e às instituições do Estado”, afirmou a FCF.

A entidade destacou ainda que a seleção colombiana representa a diversidade do país e afirmou que seus jogadores carregam o sentimento de milhões de torcedores, independentemente de divergências políticas ou ideológicas.

“A Seleção Colombiana representa a Nação em toda a sua diversidade e pluralidade. Seus jogadores encarnam os valores do esporte e do esforço coletivo, carregando consigo o sonho e o sentimento de milhões de colombianos, independentemente de quaisquer considerações políticas ou ideológicas. A Federação Colombiana de Futebol agradece pelo apoio e incentivo contínuos dos torcedores e faz um chamado para se manter um ambiente de respeito, harmonia e união em torno da nossa Seleção Nacional”, completou a federação.

James Rodríguez não se manifestou publicamente sobre a repercussão do caso.