Atacante do Iraque é interrogado por sete horas em aeroporto de Chicago antes da Copa do Mundo

247 - A poucos dias da estreia da Copa do Mundo de 2026, o atacante Aymen Hussein, principal referência ofensiva da seleção do Iraque, foi submetido a um interrogatório de quase sete horas no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, após desembarcar nos Estados Unidos com a delegação iraquiana na manhã deste sábado (6).

As informações são da Reuters foram divulgadas com base em relato de um dirigente esportivo iraquiano ligado ao Comitê Olímpico do país e com contatos próximos à seleção nacional. Segundo a fonte, Hussein acabou liberado para entrar nos Estados Unidos, mas um integrante da equipe não teve o mesmo desfecho.

De acordo com o dirigente, o fotógrafo oficial da seleção iraquiana, Talal Salah, foi retido por mais de dez horas e teve sua entrada no território norte-americano negada após procedimentos semelhantes de inspeção.

"O fotógrafo da seleção nacional, Talal Salah, foi detido por mais de 10 horas, passou por verificações semelhantes no celular e acabou tendo sua entrada negada nos Estados Unidos", afirmou o oficial iraquiano.

Ainda segundo a fonte, o telefone celular de Aymen Hussein foi analisado pelas autoridades de imigração durante o período em que permaneceu sob questionamento. Até o momento, não houve manifestação pública do jogador nem da Federação Iraquiana de Futebol sobre o episódio.

Também não foram divulgadas explicações oficiais por parte das autoridades norte-americanas. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e o Departamento de Segurança Interna não responderam imediatamente aos pedidos de esclarecimento sobre o caso.

Recepção de torcedores em Chicago

Apesar do incidente envolvendo integrantes da delegação, a chegada da seleção iraquiana aos Estados Unidos foi marcada pela presença de torcedores no aeroporto. Vídeos publicados nas redes sociais mostram fãs recepcionando os jogadores com bandeiras do Iraque, pedidos de fotografias e manifestações de apoio à equipe.

A mobilização ocorre em um momento histórico para o futebol iraquiano. O país retorna à Copa do Mundo após quatro décadas de ausência desde sua única participação anterior, em 1986.

Expectativa para a campanha do Iraque

Aos 30 anos, Aymen Hussein é considerado uma das principais esperanças da seleção iraquiana no torneio. Foi dele o gol que garantiu a classificação da equipe para o Mundial e sua liderança é vista como fundamental para a campanha do país.

O setor ofensivo do Iraque também conta com nomes como Ali Al-Hamadi, atacante do Ipswich Town, além dos jovens talentos Ali Jassim e Youssef Amyn.

No Mundial de 2026, o Iraque integra o Grupo I, ao lado de França, Senegal e Noruega. A competição, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, terá início na próxima quinta-feira.