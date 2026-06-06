Lula retoma a camisa amarela e diz que "o Brasil é dos brasileiros"

247 - A vitória da seleção brasileira feminina de vôlei neste sábado (6) serviu de pano de fundo para uma nova manifestação pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa da soberania nacional. Em publicação nas redes sociais, Lula apareceu vestindo uma camisa da seleção brasileira e compartilhou a mensagem: “O Brasil é dos brasileiros”. A frase reforça a mensagem que vem sendo utilizada pelo governo para destacar a defesa dos interesses nacionais.

A postagem foi feita na Granja do Torto, residência oficial onde o presidente passa o feriado. O gesto ocorreu no mesmo dia em que a seleção feminina enfrentou a Itália no Ginásio Mané Garrincha, em Brasília.

Na imagem divulgada, Lula aparece com uma camisa que traz o logotipo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas sem marcas de patrocinadores. A peça exibe a frase “O Brasil é dos brasileiros”, reforçando uma mensagem que vem sendo utilizada pelo governo para destacar a defesa dos interesses nacionais.

A publicação ocorre em um contexto de fortalecimento da narrativa adotada pelo Palácio do Planalto em resposta às medidas comerciais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo brasileiro tem buscado associar símbolos nacionais ao discurso de proteção da economia e da soberania do país diante de pressões externas.

No sábado (30), durante o lançamento da plataforma pública de streaming Tela Brasil, no Rio de Janeiro, Lula defendeu de forma direta que a esquerda reaproveite as cores da bandeira nacional. "A esquerda brasileira precisa aprender a utilizar na Copa do Mundo as cores verde e amarela para que elas não sejam tomadas por fascistas", disse o presidente durante o evento.

A postagem de Lula foi compartilhada por integrantes da base governista, entre eles o perfil oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), ampliando o alcance da mensagem nas redes sociais.

De acordo com auxiliares do presidente, o aumento de tarifas de 50% imposto pelos Estados Unidos no ano passado criou condições para que o governo retomasse uma estratégia de comunicação centrada na valorização da soberania nacional. Nesse contexto, o embate diplomático e comercial com Washington tem sido apresentado pelo Planalto como uma defesa dos interesses brasileiros.