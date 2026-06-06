PT convoca mobilização nacional para divulgar ações de Lula

247 - O PT realiza na próxima terça-feira (9) uma mobilização nacional para incentivar militantes, apoiadores e simpatizantes a divulgarem informações sobre obras, programas sociais, entregas e iniciativas do governo Lula (PT) em todo o país. A ação marca o lançamento do Porta Vozes do presidente Lula, em Brasília, com transmissão pelas redes sociais.

O evento será realizado no Auditório do Complexo Brasil 21, na Quadra 6 da Asa Sul, em Brasília, e pretende fortalecer a comunicação política em torno das realizações do governo federal. A proposta, segundo o PT, é organizar uma rede de pessoas dispostas a levar ao público conteúdos sobre resultados da gestão, políticas públicas, investimentos e ações voltadas à melhoria da vida da população brasileira.

Mobilização busca ampliar comunicação sobre o governo Lula

A iniciativa é apresentada pelo partido como uma resposta à necessidade de ampliar o alcance de informações sobre programas, obras e medidas adotadas pelo governo Lula nos estados e municípios. A mobilização também busca estimular o diálogo político com base em dados, realizações concretas e defesa da democracia.

O secretário Nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que a campanha pretende envolver a militância em uma ação coordenada de comunicação. “Precisamos mostrar para cada brasileiro e cada brasileira o que o presidente Lula está fazendo com todos os estados e em cada município. As entregas do governo, a geração de oportunidades e fortalecimento da democracia e a defesa da soberania nacional. Queremos juntos promover um debate político saudável, baseado em fatos, resultados e informações consistentes. Por isso, eu convido você a ser porta-voz do presidente Lula”, destacou Éden Valadares.

Porta Vozes do presidente Lula será lançado em Brasília

O lançamento do Porta Vozes do presidente Lula terá transmissão nas redes sociais e será direcionado a militantes e apoiadores interessados em participar da mobilização. Para aderir à iniciativa, os participantes devem acompanhar os canais oficiais do PT e do Pode Espalhar, por onde serão divulgadas orientações e materiais da campanha.

Segundo o partido, a proposta é que cada pessoa dedique alguns minutos do dia para compartilhar conteúdos sobre as ações do governo, com foco em informações consideradas qualificadas e em resultados apresentados pela gestão federal.

Éden Valadares reforçou que a mobilização pretende mostrar avanços atribuídos ao governo Lula e ampliar o alcance da comunicação sobre as políticas públicas em andamento.

“Vamos juntos espalhar a verdade. Vamos juntos mostrar o Brasil que está dando certo e o muito do que Lula ainda vai fazer pelo nosso país”, afirmou o secretário Nacional de Comunicação do PT.

A ação ocorre em um momento em que o partido busca fortalecer sua presença nas redes sociais e estimular a participação de sua base na divulgação de iniciativas do governo federal, com ênfase em obras, programas, geração de oportunidades, democracia e soberania nacional.