Governo Lula afirma que manterá cooperação com EUA e descarta ação militar após decisão sobre PCC e CV

247 - A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas não deverá provocar mudanças na cooperação entre Brasil e EUA no enfrentamento ao crime organizado. Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que os mecanismos de colaboração já existentes continuarão sendo mantidos normalmente.

As informações foram publicadas originalmente pelo jornal Valor Econômico. Segundo interlocutores do governo brasileiro ouvidos pela reportagem, a medida anunciada pela administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem caráter predominantemente político e tende a produzir poucos efeitos práticos nas ações já desenvolvidas entre os dois países contra organizações criminosas.

A classificação foi oficializada nesta sexta-feira (5) pelo governo norte-americano. Nos bastidores, integrantes do Planalto sustentam que não houve mudanças recentes no cenário de segurança pública que justificassem uma alteração significativa na forma de atuação conjunta entre Brasil e Estados Unidos.

Planalto vê impacto limitado na cooperação

De acordo com fontes envolvidas nas discussões, a parceria bilateral no combate ao crime organizado já é ampla e consolidada. Por isso, a avaliação predominante é que a nova designação não representa uma transformação concreta na cooperação atualmente em curso.

Um interlocutor que participa das conversas afirmou que Brasil e Estados Unidos já atuam conjuntamente em diversas frentes relacionadas ao enfrentamento de organizações criminosas, o que reduz a possibilidade de efeitos operacionais relevantes decorrentes da nova classificação.

Nesse contexto, integrantes do governo consideram que a medida possui mais peso político e simbólico do que capacidade efetiva de alterar a dinâmica de combate às facções criminosas.

Preocupação está nos efeitos indiretos

Embora minimizem impactos diretos sobre a cooperação bilateral, integrantes do Planalto demonstram preocupação com possíveis consequências indiretas da decisão americana. Isso porque a classificação enquadra PCC e CV dentro da legislação antiterrorismo dos Estados Unidos.

Na avaliação dessas fontes, a medida pode ampliar o espaço para iniciativas unilaterais por parte do governo americano em temas relacionados à segurança internacional e ao sistema financeiro global.

Segundo os interlocutores, esse novo enquadramento pode aumentar a exposição do Brasil a ações externas vinculadas à política antiterrorismo dos Estados Unidos, sem que isso resulte necessariamente em ganhos concretos para o combate ao crime organizado.

Governo descarta intervenção militar

Apesar das preocupações relacionadas aos desdobramentos diplomáticos e jurídicos da medida, integrantes do governo consideram remota a possibilidade de qualquer ação militar americana em território brasileiro.

A avaliação compartilhada nos bastidores do Planalto é de que não existe justificativa objetiva para uma iniciativa dessa natureza, especialmente em um contexto marcado pela proximidade do processo eleitoral brasileiro.

Além disso, fontes do governo entendem que uma eventual ação militar dos Estados Unidos em território nacional provocaria forte desgaste diplomático entre os dois países. Por essa razão, a percepção predominante é de que esse cenário não está no horizonte das relações bilaterais neste momento.