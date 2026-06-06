Estadão: Trump e Bolsonaro criaram a melhor pauta eleitoral para Lula

247 - As recentes ações do governo dos Estados Unidos e a aproximação da família Bolsonaro com a Casa Branca acabaram produzindo um efeito político inesperado no Brasil: fortaleceram o discurso de soberania nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é do jornal O Estado de S. Paulo, que publicou editorial apontando que Donald Trump e o bolsonarismo criaram para Lula uma das mais favoráveis pautas eleitorais da atual conjuntura.

Segundo o Estadão, o tema da soberania, historicamente associado ao discurso da esquerda e do PT, voltou ao centro do debate político graças a iniciativas do governo norte-americano e à atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o jornal, isso oferece ao presidente brasileiro a oportunidade de se apresentar novamente como defensor dos interesses nacionais diante de pressões externas.

O editorial menciona, entre os episódios recentes, a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas como organizações terroristas, anunciada após uma visita do senador Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Na interpretação de integrantes do governo e de setores petistas, a medida pode abrir caminho para futuras ações americanas relacionadas ao Brasil.

O texto também cita as ameaças de novas tarifas sobre produtos brasileiros e as investidas contra o Pix, sistema de pagamentos criado pelo Banco Central e amplamente adotado pela população. Para o jornal, essas iniciativas contribuem para alimentar a percepção de interferência externa e fortalecem a narrativa de defesa da soberania nacional.

Na avaliação do Estadão, o aspecto mais relevante para a disputa política não é a motivação das medidas adotadas por Washington, mas seus efeitos no cenário eleitoral brasileiro. O jornal observa que Trump age com foco em interesses domésticos dos Estados Unidos, enquanto os esforços da família Bolsonaro para influenciar decisões da Casa Branca teriam peso limitado. Ainda assim, o resultado político acaba sendo favorável ao governo Lula.

O editorial critica duramente o que chama de postura submissa de setores do bolsonarismo em relação ao presidente norte-americano. Segundo o texto, integrantes da direita passaram a celebrar medidas de pressão contra o Brasil como se elas representassem vitórias políticas contra Lula.

O jornal afirma que parte do movimento bolsonarista deixou de atuar apenas como oposição ao governo para defender ações externas que poderiam prejudicar interesses nacionais. Essa postura, argumenta o editorial, acabou entregando ao presidente da República um terreno político altamente favorável.

Ao mesmo tempo, o Estadão sustenta que a soberania não pode ser monopolizada por Lula nem pelo PT. O jornal argumenta que a defesa dos interesses nacionais é uma obrigação institucional de qualquer governante e um patrimônio de toda a sociedade brasileira, independentemente de ideologias ou partidos.

O editorial também alerta para o risco de transformar a soberania em instrumento eleitoral. Segundo a publicação, a reação brasileira a pressões externas não deve servir para encobrir problemas internos do governo nem impedir críticas à condução da economia, da política externa ou da segurança pública.

Para o jornal, existe ainda um limite para o alcance eleitoral do tema. Embora a soberania desperte sentimentos legítimos de identidade nacional e independência, ela não ocupa necessariamente o centro das preocupações cotidianas da população. Questões como inflação, violência, emprego, renda e qualidade dos serviços públicos continuam tendo peso decisivo para os eleitores.

Nesse contexto, o Estadão avalia que o debate sobre soberania só ganhará força duradoura se estiver associado a resultados concretos para a sociedade, como proteção da economia, geração de empregos, fortalecimento das instituições, defesa das exportações e combate ao crime organizado.

Ao concluir sua análise, o jornal afirma que o Brasil tem o dever de responder a qualquer tentativa de coerção estrangeira. No entanto, adverte que a defesa da soberania nacional não deve ser reduzida a um instrumento de campanha nem utilizada para mascarar a ausência de soluções para os desafios enfrentados pelo País.