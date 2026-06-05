“A direita está em crise e Lula deve fortalecer a pauta do povo”, diz Genoino

247 - O ex-presidente nacional do PT José Genoino afirmou que a direita e a extrema direita atravessam um período de crise política e defendeu que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva concentre sua atuação em pautas populares e na defesa da soberania nacional. Em entrevista ao programa Bom Dia 247, nesta sexta-feira, Genoino avaliou que o cenário eleitoral começa a se tornar mais favorável ao campo progressista e alertou contra iniciativas que possam dispersar o foco do governo.

Segundo ele, os setores conservadores seguem sem uma alternativa eleitoral consolidada para 2026. “Nós vamos conviver com essas alternativas da direita e da extrema direita. Ora tentam criar uma terceira via, ora tentam substituir o candidato deles, ora tentam dificultar a reeleição do Lula para que ele não tenha muita força política no quarto mandato”, afirmou.

Para Genoino, o crescimento de Lula nas pesquisas está relacionado à crise enfrentada pelos adversários e ao desgaste provocado por episódios recentes envolvendo lideranças da direita. Nesse contexto, ele considera que o governo deve evitar debates secundários e concentrar esforços em temas com impacto direto na vida da população.

“O principal é cuidar da pauta do povo”, declarou. Entre os temas prioritários, citou o fim da escala de trabalho 6x1, medidas para enfrentar o endividamento das famílias, a implementação das entregas anunciadas pelo governo e a defesa das instituições democráticas.

Genoino também destacou a soberania nacional como eixo central da disputa política nos próximos meses. Na avaliação dele, a tendência é de aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, o que exigirá do governo uma posição firme em defesa dos interesses nacionais.

“A principalidade é a pauta da independência nacional, porque tende a se agravar a relação com os Estados Unidos”, afirmou. Para ele, o debate sobre soberania deverá ganhar relevância diante de medidas adotadas pelo governo norte-americano e da atuação de setores da extrema direita brasileira alinhados a interesses externos.

O ex-presidente do PT argumentou ainda que Lula obtém melhores resultados políticos quando assume posições claras em temas estratégicos. Segundo ele, a reação do presidente às pressões internacionais, sua defesa da soberania nacional e o apoio a pautas trabalhistas têm contribuído para ampliar sua aceitação junto ao eleitorado.

“A experiência política do governo Lula mostra que quando ele vai para o enfrentamento, quando marca posição clara, ele cresce na aceitação da população brasileira”, disse.

Na entrevista, Genoino alertou que a oposição poderá recorrer a iniciativas destinadas a criar dificuldades para o governo e alterar o centro do debate político. Por isso, defendeu cautela diante de temas que possam gerar novos conflitos institucionais ou servir de instrumento para desgastar o Executivo.

“A gente tem que evitar a dispersão, evitar encrencas desnecessárias e ter um eixo bem claro”, afirmou. Para ele, o objetivo estratégico do campo progressista deve ser consolidar uma agenda voltada aos interesses populares e construir as condições para a vitória eleitoral em 2026.

Ao analisar o cenário atual, Genoino avaliou que o governo atravessa um momento de recuperação política e que a prioridade deve ser aprofundar a conexão entre as ações governamentais e as demandas da população. “A principal finalidade é ganhar a eleição de 2026 para realizar o programa que nós devemos priorizar”, concluiu.