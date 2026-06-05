Pesquisa Vox mostra arrancada de Lula no 1º turno e queda significativa de Flávio Bolsonaro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário estimulado de primeiro turno para a eleição presidencial, segundo levantamento do Instituto Vox Brasil divulgado nesta sexta-feira (5) pela Exame. Lula registra 42,1% das intenções de voto, contra 33,6% de Flávio, uma diferença de 8,5 pontos percentuais.

A pesquisa indica avanço do presidente em relação às rodadas anteriores. Desde meados de maio, Lula subiu 7,8 pontos percentuais, passando de 34,3% para 42,1%. No mesmo período, Flávio Bolsonaro recuou 2,9 pontos, de 36,5% para 33,6%.

No mesmo levantamento, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 6,9% das intenções de voto. Na sequência está o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 5,1%.

Renan Santos (Missão) registra 3,1%, seguido por Aécio Neves (PSDB), com 2,1%, Joaquim Barbosa (DC), com 1,1%, Augusto Cury (Avante), com 0,5%, e Cabo Daciolo, com 0,3%. Brancos, nulos e nenhum somam 2,9%, enquanto 2,3% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

O levantamento é o primeiro divulgado após a visita de Flávio Bolsonaro ao presidente Donald Trump e depois da decisão do governo dos Estados Unidos de declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Parte da coleta também ocorreu após a ameaça do governo norte-americano de impor um novo tarifaço contra produtos brasileiros.

Lula tem vantagem entre mulheres e baixa renda

O recorte por gênero mostra Lula com desempenho superior entre as mulheres. Nesse grupo, o presidente alcança 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 30,8%. A vantagem é de 15,2 pontos percentuais.

Entre os homens, o cenário é numericamente favorável ao senador do PL. Flávio registra 40,1%, contra 37,8% de Lula, uma diferença de 2,3 pontos percentuais.

Por faixa etária, Lula obtém seus melhores resultados entre eleitores com mais de 60 anos. No grupo de 60 a 69 anos, o presidente tem 44,8%, ante 32,9% de Flávio Bolsonaro. Entre os entrevistados com mais de 69 anos, Lula chega a 46,9%, enquanto o senador registra 31,0%.

Flávio Bolsonaro tem seu melhor desempenho entre eleitores de 35 a 44 anos. Nessa faixa, ele aparece com 40,8% das intenções de voto, contra 36,5% de Lula.

No recorte de renda, a vantagem de Lula é mais ampla entre os entrevistados que ganham até dois salários mínimos. Nesse grupo, o presidente registra 55,1%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 23,5%.

Entre os eleitores com renda superior a dez salários mínimos, o quadro se inverte. Flávio aparece com 41,7%, enquanto Lula registra 32,9%.

Escolaridade mostra diferenças entre os candidatos

A pesquisa também aponta diferenças relevantes por escolaridade. Lula lidera entre os grupos com menor nível de instrução. Entre eleitores analfabetos, o presidente registra 53,2%, contra 24,1% de Flávio Bolsonaro.

À medida que o grau de escolaridade aumenta, a distância entre os dois diminui. Entre os entrevistados com ensino superior completo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 39,1%, enquanto Lula tem 38,4%.

Segundo os dados do levantamento, há uma relação inversa entre escolaridade e desempenho dos dois principais nomes no cenário pesquisado. Lula perde vantagem conforme aumenta o nível de instrução, enquanto Flávio Bolsonaro amplia sua participação entre os segmentos mais escolarizados.

Lula e Flávio concentram maiores índices de rejeição

O Instituto Vox Brasil também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Nesse indicador, os entrevistados informam em quais nomes não votariam de forma alguma. Como a pergunta permite múltiplas respostas, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.

Lula aparece com a maior rejeição, com 49,2%. Flávio Bolsonaro vem logo em seguida, com 48,3%.

Aécio Neves é o terceiro nome mais rejeitado, com 41,3%. Depois aparecem Romeu Zema, com 25,7%, Joaquim Barbosa, com 23,3%, Ronaldo Caiado, com 21,7%, e Renan Santos, com 19,5%.

Cabo Daciolo registra 18,1% de rejeição, enquanto Augusto Cury aparece com 16,5%. Entre os entrevistados, 6,9% não souberam responder à pergunta sobre rejeição, e 2,3% afirmaram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados.

Aprovação e desaprovação do governo estão empatadas

A pesquisa também avaliou a percepção dos entrevistados sobre a gestão do presidente Lula. O resultado mostra equilíbrio entre aprovação e desaprovação do governo federal.

Segundo o levantamento, 49,1% aprovam a administração Lula, enquanto 49,3% desaprovam o governo. Outros 1,6% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Os dados indicam melhora gradual na avaliação presidencial ao longo das últimas semanas. Em 14 de maio, a aprovação era de 45,1%, enquanto a desaprovação chegava a 51,5%. Na rodada divulgada em 20 de maio, os índices passaram para 46,1% e 50,4%, respectivamente.

Na comparação com a primeira pesquisa da série, a aprovação do governo avançou quatro pontos percentuais. No mesmo período, a desaprovação recuou 2,2 pontos.

A diferença entre aprovação e desaprovação é de 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro. Na prática, os números indicam empate técnico na avaliação da gestão Lula.

O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 08016/2026.