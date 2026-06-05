Aprovação de Lula sobe e já empata com desaprovação, indica pesquisa Vox

247 - A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta cenário de empate técnico, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil. O levantamento mostra que 49,1% dos entrevistados aprovam a gestão federal, enquanto 49,3% desaprovam a administração, uma diferença de apenas 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro da pesquisa.

O resultado indica equilíbrio na percepção dos eleitores sobre o governo Lula em meio à disputa política nacional. Outros 1,6% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar sobre a avaliação da gestão federal.

A pesquisa também aponta melhora gradual nos indicadores do presidente ao longo das últimas semanas. Em 14 de maio, a aprovação de Lula era de 45,1%, enquanto a desaprovação chegava a 51,5%. Na rodada seguinte, divulgada em 20 de maio, a aprovação subiu para 46,1%, e a desaprovação recuou para 50,4%.

Na comparação com a primeira pesquisa da série, a aprovação do governo avançou quatro pontos percentuais, enquanto a desaprovação caiu 2,2 pontos. A aproximação entre os dois indicadores reforça o cenário de empate técnico registrado no levantamento mais recente.

Além da avaliação do governo, a pesquisa Vox Brasil mediu a intenção de voto em um cenário estimulado de primeiro turno para a eleição presidencial. Lula aparece na liderança, com 42,1% das intenções de voto, contra 33,6% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 8,5 pontos percentuais.

O levantamento também mostra que Lula ampliou sua vantagem em relação às rodadas anteriores. Desde meados de maio, o presidente passou de 34,3% para 42,1%, um crescimento de 7,8 pontos percentuais. No mesmo período, Flávio Bolsonaro recuou de 36,5% para 33,6%, queda de 2,9 pontos.

No cenário de primeiro turno, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 6,9% das intenções de voto. Em seguida estão o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 5,1%, Renan Santos (Missão), com 3,1%, Aécio Neves (PSDB), com 2,1%, Joaquim Barbosa (DC), com 1,1%, Augusto Cury (Avante), com 0,5%, e Cabo Daciolo, com 0,3%.

Brancos, nulos e nenhum candidato somam 2,9%, enquanto 2,3% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

No recorte por gênero, Lula tem desempenho superior entre as mulheres. O presidente registra 46,0% das intenções de voto nesse grupo, contra 30,8% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o senador do PL aparece numericamente à frente, com 40,1%, enquanto Lula tem 37,8%.

Por renda, Lula alcança 55,1% entre os entrevistados que ganham até dois salários mínimos, ante 23,5% de Flávio Bolsonaro. Já entre eleitores com renda superior a dez salários mínimos, Flávio aparece com 41,7%, contra 32,9% de Lula.

A rejeição aos principais nomes também foi medida pelo Instituto Vox Brasil. Lula registra 49,2%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 48,3%. Como a pergunta sobre rejeição permite múltiplas respostas, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.

O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 08016/2026.