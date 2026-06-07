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      Após lesão, Wesley pode não ser cortado da seleção

      Wesley fará exames após sentir dores na virilha, mas entorno do lateral vê chance de permanência na Copa

      Wesley (Foto: Reprodução/YouTube/ge tv)
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      247 - O lateral-direito Wesley deve ficar fora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 contra Marrocos, depois de sentir dores na virilha esquerda durante o amistoso contra o Egito no sábado (6). Apesar da preocupação inicial, pessoas próximas ao jogador avaliam que a lesão não deve exigir seu corte da lista do Mundial, e a expectativa é de recuperação em um período entre 10 e 15 dias, informa o jornal O Globo.

      A CBF, no entanto, mantém cautela e aguarda os resultados dos exames que serão realizados neste domingo (7) para definir a situação do atleta. Wesley deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Egito, após sentir o problema muscular aos 15 minutos de jogo.

      Titular da lateral direita, o jogador foi substituído por Danilo, do Flamengo. A saída precoce aumentou a apreensão na comissão técnica a uma semana da estreia brasileira na Copa do Mundo, especialmente porque a seleção já acompanha a recuperação de Neymar.

      Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que a decisão dependerá do diagnóstico médico. “O departamento médico terá um diagnóstico amanhã, após exames. Ele teve um problema muscular e teremos que esperar o diagnóstico amanhã”, afirmou o treinador italiano.

      A primeira avaliação no entorno de Wesley, baseada no relato do próprio atleta após o jogo, é de que a recuperação pode ocorrer dentro de um prazo compatível com a continuidade do lateral no grupo. Ainda assim, a confirmação só será possível depois dos exames conduzidos pelo departamento médico da seleção.

      A cena de Wesley no banco de reservas evidenciou a tensão do momento. Apreensivo com a possibilidade de ser cortado da Copa do Mundo, o lateral chorou após a substituição e recebeu apoio dos companheiros de equipe.

      A lesão deve impedir sua presença contra Marrocos, mas, até a realização dos exames, a CBF evita antecipar qualquer decisão sobre a permanência do jogador na convocação.

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