Herói da seleção do Iraque é retido por 7 horas nos EUA

247 - O atacante Aymen Hussein, um dos principais nomes da seleção do Iraque para a Copa do Mundo, foi retido e interrogado por cerca de sete horas ao chegar aos Estados Unidos, onde a equipe fará parte de sua preparação para o torneio. Autor do gol que garantiu a classificação iraquiana após quatro décadas de ausência no Mundial, o jogador passou por procedimentos de investigação e verificação no aeroporto de Chicago antes de ser liberado.

Segundo a agência de notícias Shafaq News, Hussein foi detido pelas autoridades de imigração no sábado (6), logo após desembarcar em Chicago. A cidade será base da seleção iraquiana no período de preparação para a Copa do Mundo.

Aymen Hussein virou símbolo nacional no Iraque ao marcar o gol decisivo da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental. O resultado confirmou o retorno do país à Copa do Mundo depois de 40 anos de espera, transformando o atacante em um dos personagens mais celebrados do futebol iraquiano.

O episódio nos Estados Unidos gerou repercussão pela importância de Hussein para a seleção e pelo histórico pessoal do jogador, marcado diretamente pela violência extremista. O atleta, de 30 anos, perdeu o pai em 2008, quando o militar foi morto pela Al Qaeda. Seis anos depois, seu irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico e nunca mais foi encontrado.

Atualmente, Hussein defende o Al-Karma, do Iraque, e chega ao Mundial como referência ofensiva de sua seleção. Sua trajetória combina protagonismo esportivo e uma história familiar atravessada por conflitos que atingiram duramente o país nas últimas décadas.

O Iraque integra o Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e Senegal. A estreia da equipe está marcada para 16 de junho, contra a Noruega, em uma participação cercada de expectativa após o gol histórico que recolocou a seleção iraquiana no maior torneio do futebol mundial.