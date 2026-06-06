Escócia goleia Bolívia e acende sinal de alerta para o Brasil

247 - A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 neste sábado, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, e mostrou força ofensiva pelo lado esquerdo, setor que pode exigir atenção especial do Brasil no Grupo C. Shankland, McTominay e Adams, duas vezes, marcaram todos os gols escoceses ainda no primeiro tempo.

A seleção escocesa estreará no Mundial contra o Haiti, em 13 de junho, enfrentará o Marrocos no dia 19 e medirá forças com o Brasil em 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. A atuação contra a Bolívia reforçou a necessidade de observação brasileira sobre os movimentos de Robertson, Christie e McTominay pela esquerda.

A Escócia resolveu o amistoso ainda na etapa inicial. A equipe impôs ritmo forte, encontrou espaços no sistema defensivo boliviano e construiu a goleada antes do intervalo, em uma apresentação marcada por eficiência ofensiva.

As jogadas dos dois primeiros gols nasceram pelo lado esquerdo do ataque escocês. O lateral Robertson apareceu com frequência no campo ofensivo e participou diretamente da construção das oportunidades. O primeiro gol saiu justamente após cruzamento dele.

Além de Robertson, Christie teve papel importante na articulação por aquele setor. McTominay também apareceu em tabelas e infiltrações, ampliando a pressão sobre a defesa boliviana. A movimentação constante criou superioridade no corredor esquerdo e abriu caminho para a vitória larga.

O desempenho escocês pode entrar no radar da comissão técnica brasileira. Wesley, provável titular do Brasil na lateral direita, tende a enfrentar as principais investidas desse lado do campo no duelo entre as seleções. O jogador da Roma costuma apoiar bastante o ataque, característica que pode abrir espaços defensivos se o Brasil perder a bola.

O amistoso também consolidou a Escócia como adversária competitiva dentro do Grupo C. A equipe chega ao Mundial com uma vitória convincente e com um padrão ofensivo claro, baseado em amplitude, cruzamentos e aproximações pela esquerda.

A Bolívia não conseguiu conter a intensidade escocesa no primeiro tempo e sofreu quatro gols antes do intervalo. A Escócia administrou a vantagem na sequência e encerrou sua preparação com resultado expressivo.

O Brasil acompanhará os próximos passos da seleção escocesa durante a primeira fase. Antes de enfrentar os escoceses, a equipe brasileira terá compromissos contra Marrocos e Haiti, em uma chave que também ganhou novos elementos de análise após a goleada deste sábado.