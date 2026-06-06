Portugal vence Chile em amistoso com expulsões

247 - Portugal venceu o Chile por 2 a 1 neste sábado, no estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso marcado por dois expulsos ainda no primeiro tempo, gol anulado de Cristiano Ronaldo e gols de Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes e Cepeda. A partida abriu a reta final de preparação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo chegou a balançar a rede na etapa inicial, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. O atacante português também teve uma grande chance dentro da área, em finalização cara a cara, mas o goleiro Vigouroux defendeu com o pé.

Mesmo em clima de amistoso, a partida ganhou tensão aos 45 minutos do primeiro tempo. Rafael Leão e Ivan Román trocaram empurrões e provocaram uma confusão generalizada no gramado. A arbitragem expulsou os dois jogadores antes do intervalo.

Portugal dominou as ações desde o início. Aos oito minutos, Cristiano Ronaldo tentou uma assistência de calcanhar para Rafael Leão. O atacante avançou pelo lado esquerdo, entrou na área e acertou a trave, na primeira grande oportunidade da seleção europeia.

A equipe portuguesa controlou a posse de bola e encontrou espaços principalmente pelos lados do campo. O Chile resistiu durante o primeiro tempo e levou o empate sem gols para o intervalo, mesmo após a pressão inicial dos donos da casa.

Os gols saíram apenas na etapa final. Gonçalo Guedes abriu o placar aos 12 minutos, após Portugal manter o domínio ofensivo. Aos 28, Bruno Fernandes ampliou a vantagem e encaminhou a vitória portuguesa em Oeiras.

O Chile descontou nos acréscimos com Cepeda, mas não conseguiu evitar a derrota. A equipe sul-americana, que não se classificou para a Copa do Mundo deste ano, não tem novos amistosos previstos.

Portugal voltará a campo na quarta-feira (10), às 16h45, pelo horário de Brasília, para enfrentar a Nigéria em mais um amistoso preparatório. A estreia portuguesa na Copa do Mundo está marcada para o dia 17, às 14h, contra a RD Congo.

A seleção de Portugal integra o Grupo K do Mundial, ao lado de RD Congo, Uzbequistão ou Colômbia. O amistoso contra o Chile serviu para testar alternativas, ajustar o time e dar ritmo ao elenco antes da estreia na competição.