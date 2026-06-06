Brasil vence Egito com gols de Bruno Guimarães e Endrick no último jogo antes da Copa

247 - O Brasil venceu o Egito por 2 a 1 neste sábado (6) no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, com gols de Bruno Guimarães e Endrick em amistoso preparatório para o Mundial.

A seleção brasileira abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, sofreu o empate dois minutos depois após erro na saída de bola e voltou à frente aos seis minutos da etapa final, quando Endrick marcou o gol da vitória.

O primeiro gol saiu de uma pressão eficiente no campo de ataque. Bruno Guimarães percebeu a hesitação de Mohanad Lasheen na construção defensiva do Egito, roubou a bola e finalizou rasteiro para vencer o goleiro adversário.

A vantagem brasileira durou pouco. Aos 10 minutos, Marquinhos tentou sair jogando pelo setor defensivo, errou o passe e entregou a bola para Zico. O camisa 11 egípcio recebeu livre e bateu na saída de Alisson Becker para empatar o amistoso.

O começo acelerado expôs dois lados da atuação brasileira. A equipe mostrou força na marcação alta e conseguiu transformar erro egípcio em gol, mas também revelou instabilidade na própria saída de bola ao permitir a igualdade logo em seguida.

No segundo tempo, o Brasil retomou o controle do placar. Aos seis minutos, Endrick apareceu na área e marcou o segundo gol da seleção brasileira, recolocando a equipe em vantagem no amistoso em Cleveland.

A partida serviu como teste para ajustes antes dos próximos compromissos da seleção. O Brasil alternou bons momentos de pressão ofensiva com falhas defensivas que exigem atenção da comissão técnica.

O duelo também reforçou a importância de nomes como Bruno Guimarães e Endrick na preparação brasileira. O volante comandou o lance do primeiro gol com leitura rápida, enquanto o atacante decidiu o placar na etapa final.

O Egito, por sua vez, aproveitou uma falha brasileira para marcar e mostrou capacidade de resposta imediata. A equipe africana dificultou o jogo em alguns momentos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o triunfo por 2 a 1, o Brasil encerrou o amistoso com resultado positivo nos Estados Unidos e mantém o foco nos ajustes finais para a estreia no Mundial.

Calendário do Brasil na fase de grupos

13 de junho, às 19h, horário de Brasília

Brasil x Marrocos

MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Brasil x Marrocos MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. 19 de junho, às 21h30, horário de Brasília

Brasil x Haiti

Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. 24 de junho, às 19h, horário de Brasília

Brasil x Escócia

Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Lista de convocados

Goleiros

Alisson, do Liverpool.

Weverton, do Grêmio.

Ederson, do Fenerbahçe.

Defensores

Alex Sandro, do Flamengo.

Bremer, da Juventus.

Danilo, do Flamengo.

Douglas Santos, do Zenit.

Gabriel Magalhães, do Arsenal.

Ibañez, do Al-Ahli.

Léo Pereira, do Flamengo.

Marquinhos, do PSG.

Wesley, da Roma.

Meio-campistas

Bruno Guimarães, do Newcastle.

Casemiro, do Manchester United.

Danilo, do Botafogo.

Fabinho, do Al-Ittihad.

Lucas Paquetá, do Flamengo.

Atacantes

Endrick, do Lyon.

Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Igor Thiago, do Brentford.

Luiz Henrique, do Zenit.

Matheus Cunha, do Manchester United.

Neymar, do Santos.

Rayan, do Bournemouth.

Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Raphinha, do Barcelona.

Veja os grupos:

GRUPO A: México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca (classificada na repescagem).

GRUPO B: Canadá, Suíça, Catar e Bósnia (classificada na repescagem).

GRUPO C: Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti.

GRUPO D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia (classificada na repescagem).

GRUPO E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao.

GRUPO F: Holanda, Tunísia, Japão e Suécia (classificada na repescagem).

GRUPO G: Bélgica, Nova Zelândia, Egito e Irã.

GRUPO H: Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

GRUPO I: França, Noruega, Senegal e Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia ou Iraque).

GRUPO J: Argentina, Jordânia, Argélia e Áustria.

GRUPO K: Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão.

GRUPO L: Inglaterra, Panamá, Croácia e Gana.