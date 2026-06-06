Inglaterra supera Nova Zelândia com gol decisivo de Kane
Atacante marca de cabeça, chega a 79 gols pela seleção inglesa e garante vitória por 1 a 0 em amistoso nos EUA
247 - A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1 a 0 neste sábado, em Tampa, nos Estados Unidos, no primeiro amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, com gol de Harry Kane nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante do Bayern de Munique chegou a 79 gols pela seleção inglesa e ampliou sua liderança como maior artilheiro da história do país. Os relatos foram publicados no Portal Uol.
A seleção inglesa atuou sem quatro jogadores do Arsenal. Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka e Noni Madueke ficaram fora da partida após disputarem a final da Champions League em 31 de maio. O técnico Thomas Tuchel utilizou todos os outros 22 convocados para o Mundial e trocou os 11 atletas em campo no intervalo.
A Inglaterra assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou uma Nova Zelândia disposta a explorar saídas rápidas com Eli Just e Chris Wood. A equipe da Oceania conseguiu construir algumas jogadas no início, embora tenha mostrado dificuldade para transformar esses avanços em chances claras.
O primeiro lance de perigo inglês saiu com John Stones, que subiu para cabecear e parou na defesa adversária. A Nova Zelândia respondeu aos 11 minutos, quando Eli Just ajeitou dentro da área para Singh, que finalizou para fora após boa construção iniciada por Chris Wood pelo lado direito.
Aos 13 minutos, Watkins recebeu em profundidade, avançou com espaço e teve boa oportunidade diante do goleiro Crocombe. O atacante do Aston Villa pegou mal na bola e mandou muito à esquerda.
Harry Kane assustou aos 16 minutos. O centroavante recebeu de costas para o gol, girou e soltou uma finalização forte de fora da área. Crocombe fez boa defesa e evitou o primeiro gol inglês.
A Nova Zelândia voltou a chegar aos 26 minutos. Garbett recebeu pelo meio, levou para o pé direito e arriscou da entrada da área, obrigando Pickford a espalmar.
A Inglaterra aumentou a pressão na reta final do primeiro tempo. Aos 33 minutos, Rashford avançou pela esquerda e cruzou para Kane completar de cabeça. Crocombe apareceu novamente e mandou a bola para escanteio.
O gol saiu aos 46 minutos. Spence recebeu pela esquerda, cruzou com a perna direita, e Kane desviou de cabeça para superar Crocombe. O lance deu vantagem à Inglaterra antes do intervalo e definiu o placar em Tampa.
Com o gol, Kane alcançou a marca de 79 pela seleção inglesa. O atacante abriu 26 gols de vantagem sobre Wayne Rooney, segundo maior artilheiro da história da Inglaterra.
Tuchel mudou todo o time no intervalo e deu ritmo ao elenco que disputará a Copa do Mundo. A vitória por placar mínimo confirmou o favoritismo inglês no amistoso, sem grandes riscos defensivos no conjunto da partida.
A Inglaterra ainda fará mais um teste antes do Mundial. A seleção enfrentará a Costa Rica na quarta-feira (10) e estreará na Copa no dia 17, contra a Croácia, pelo Grupo L, que também reúne Gana e Panamá.
A Nova Zelândia só voltará a campo na Copa do Mundo. A equipe da Oceania integra o Grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Egito, e fará sua estreia no dia 15, contra os iranianos.