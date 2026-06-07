Leia a trajetória de Éderson, convocado para substituir Wesley pela seleção brasileira na Copa do Mundo

247 - A seleção brasileira terá Éderson, volante da Atalanta, na Copa do Mundo de 2026 após o corte de Wesley, lateral-direito da Roma, que sofreu uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito. Os relatos sobre a trajetória do atleta foram publicados neste domingo (7) pelo Metrópoles.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Éderson construiu sua trajetória no futebol brasileiro antes de se firmar na Europa. O jogador passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, clubes em que ganhou projeção até deixar o país.

Em 2022, o volante se transferiu para a Atalanta, da Itália. No clube italiano, consolidou presença no meio-campo e participou de uma das fases mais importantes da equipe nos últimos anos.

Éderson conquistou a Liga Europa na temporada 2023/24 e também foi vice-campeão da Copa da Itália no mesmo período. A Atalanta terminou o Campeonato Italiano em sétimo lugar e garantiu vaga na fase preliminar da Liga Conferência.

Além da convocação para substituir Wesley, o futuro do jogador também envolve mudança de clube. O brasileiro tem acordo para deixar a Atalanta e assinar com o Manchester United, da Inglaterra.

A chegada de Éderson amplia as opções de Ancelotti para o meio-campo brasileiro na Copa do Mundo. A seleção perde Wesley por lesão, mas incorpora um atleta com experiência recente em competições europeias e passagem por grandes clubes do futebol nacional.