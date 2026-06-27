Bélgica goleia a Nova Zelândia por 5 a 1 e avança em primeiro no grupo G da Copa

247 – A Bélgica confirmou sua força na Copa do Mundo de 2026 ao golear a Nova Zelândia por 5 a 1, nesta sexta-feira, em Vancouver, e garantir a liderança do grupo G. As informações são da Reuters.

Com dois gols de Leandro Trossard, além de tentos de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers, os belgas chegaram a cinco pontos, mesma pontuação do Egito, mas ficaram em primeiro lugar pelo saldo de gols. A seleção belga agora disputará a fase de 32 avos de final contra uma das oito melhores equipes que terminarem a primeira fase em terceiro lugar.

Trossard decide e Bélgica cresce na Copa

A Bélgica dominou a partida desde os primeiros minutos. Trossard chegou a acertar a trave aos 11 minutos e, pouco depois, os belgas tiveram um pênalti marcado a favor, anulado após revisão do VAR, que considerou natural a posição do braço do defensor neozelandês Finn Surman.

A pressão belga deu resultado aos 28 minutos, quando Trossard completou cruzamento de Kevin De Bruyne e abriu o placar. No início do segundo tempo, aos 50 minutos, o atacante voltou a marcar, novamente após jogada com De Bruyne, dominando no peito e finalizando de perto.

“Jogamos muito bem”, disse Trossard. “Estamos felizes agora porque somos o número um. Agora temos que ir para a fase de 32 avos, e estamos todos prontos para entregar. As pessoas estão muito felizes na Bélgica. Muita gente assistiu à partida. A atmosfera para a próxima será ótima no meu país, porque estamos indo para a próxima fase.”

O atacante também destacou a evolução da equipe no torneio: “Eu me sinto muito bem. Acho que estamos crescendo na competição, eu também.”

De Bruyne e Lukaku entram para a história

Kevin De Bruyne marcou o terceiro gol belga com um chute rasteiro da entrada da área, após assistência de Trossard. Aos 34 anos, tornou-se o jogador mais velho a marcar pela Bélgica em uma Copa do Mundo.

A Nova Zelândia descontou aos 84 minutos, com Elijah Just, mas a reação parou por aí. Romelu Lukaku, que entrou no segundo tempo, ampliou de cabeça e se tornou o maior artilheiro da Bélgica em Copas do Mundo, com seis gols, superando Marc Wilmots. Nos acréscimos, Alexis Saelemaekers fechou a goleada.

Nova Zelândia se despede sem vitória

Com a derrota, a Nova Zelândia terminou na lanterna do grupo G, com apenas um ponto, atrás de Bélgica, Egito e Irã. A seleção neozelandesa ainda busca sua primeira vitória na história das Copas.

O técnico Darren Bazeley lamentou o resultado, mas valorizou a experiência adquirida pelo elenco.

“O resultado dói”, disse Bazeley. “Estou orgulhoso da atuação e da dedicação. Tivemos que lidar com uma equipe muito boa por longos períodos hoje.”

“A experiência disso vai nos tornar melhores. No próximo torneio, estaremos muito mais endurecidos. Ainda está muito distante e dói agora, porque viemos para passar de fase e não conseguimos, mas tivemos chances de fazer isso”, acrescentou.

A Bélgica, por sua vez, chega ao mata-mata embalada por uma atuação convincente e com seus principais nomes em alta no momento decisivo da competição.