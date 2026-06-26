Cabo Verde segura empate com a Arábia Saudita e está nas oitavas de final da Copa do Mundo

247 - A seleção de Cabo Verde confirmou nesta sexta-feira (26) sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2026 ao empatar sem gols com a Arábia Saudita, no NGR Stadium, em Houston, pela terceira rodada do grupo H. O resultado garantiu a equipe africana no mata-mata e definiu um confronto de grande peso na próxima fase: a Argentina.

A vaga veio em uma partida marcada por oportunidades desperdiçadas, sobretudo no segundo tempo, quando Cabo Verde cresceu de produção e passou a pressionar a defesa saudita. Mesmo sem conseguir transformar o domínio em gol, a equipe administrou o resultado necessário para seguir viva no torneio.

Logo aos 5 minutos da etapa final, Kevin Pina quase abriu o placar em um lance de rara felicidade técnica. O volante avançou pela direita e arriscou uma finalização potente de fora da área. A bola passou muito perto do gol defendido por Mohammed Al-Owais, levantando a torcida cabo-verdiana e indicando a postura mais agressiva da equipe após o intervalo.

A pressão aumentou na reta final. Aos 29 minutos, Laros Duarte, irmão de Deroy Duarte, entrou em campo e teve a melhor chance do jogo. Após receber ótimo passe de Nuno da Costa, ficou frente a frente com Al-Owais, mas finalizou em cima do goleiro saudita, desperdiçando a oportunidade de colocar Cabo Verde em vantagem.

Nuno da Costa também foi protagonista nas principais chegadas ofensivas. Aos 39 minutos, fez boa jogada pela direita, mas errou a conclusão e mandou a bola diretamente para fora. Em outro lance, voltou a cruzar pela mesma faixa; Al-Owais não segurou a bola, mas a defesa saudita conseguiu afastar o perigo antes da chegada dos atacantes cabo-verdianos.

No último lance da partida, Cabo Verde ainda teve nova oportunidade clara. Nuno da Costa acionou Varela, que apareceu em condição favorável diante do gol, mas finalizou para fora. A sequência de chances perdidas impediu a vitória, mas não comprometeu o objetivo principal da seleção africana.

A Arábia Saudita terminou o jogo pressionada e com dificuldades para responder ao volume ofensivo adversário. A partida também teve cartões amarelos para Abdulhamid, Nasser Al-Dawsari e Al-Buraikan, pelo lado saudita, além de Wagner Pina, por Cabo Verde.

Com a classificação, Cabo Verde amplia sua presença no cenário internacional e leva ao mata-mata uma campanha de resistência e organização. O próximo desafio será contra a Argentina, uma das favoritas ao título, em duelo que colocará frente a frente a tradição da atual campeã mundial e uma das histórias mais marcantes desta edição da Copa.

Ficha técnica

Cabo Verde x Arábia Saudita Competição: Copa do Mundo 2026 — 3ª rodada do grupo H Data: sexta-feira (26) Local: NGR Stadium, Houston, Estados Unidos Horário: 21h, pelo horário de Brasília Árbitro: François Letexier, da França Cartões amarelos: Abdulhamid, Nasser Al-Dawsari e Al-Buraikan, da Arábia Saudita; Wagner Pina, de Cabo Verde