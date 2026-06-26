Espanha vence, elimina o Uruguai e avança em primeiro na Copa

247 - A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta sexta-feira (26), no Estádio Akron, em Guadalajara, e confirmou a classificação em primeiro lugar no grupo da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção uruguaia foi eliminada ainda na fase de grupos, em uma noite marcada por pouca criatividade ofensiva, reclamações de pênalti e expulsão nos minutos finais.

O gol da vitória espanhola foi marcado por Álex Baena, aos 41 minutos do primeiro tempo, em lance que definiu uma partida de forte carga física e poucas chances claras. A Espanha entrou em campo em situação mais confortável, administrou a vantagem depois de abrir o placar e segurou o resultado até o apito final.

A etapa final começou com muitas faltas e disputas duras. Em apenas 12 minutos, o árbitro Ismail Elfath distribuiu três cartões amarelos, reflexo de um jogo mais truncado do que bem jogado. A Espanha, em vantagem, reduziu o ritmo e passou a controlar o duelo sem se expor em excesso.

A primeira grande oportunidade do segundo tempo apareceu aos 17 minutos. Lamine Yamal construiu boa jogada pelo setor ofensivo e acionou Dani Olmo dentro da área, mas o meia finalizou mal e desperdiçou a chance de ampliar. O Uruguai tentou reagir com marcação mais adiantada, mas a pressão abriu espaços para os contra-ataques espanhóis.

Mesmo precisando do resultado, a seleção uruguaia teve dificuldades para transformar presença ofensiva em perigo real. Mathías Olivera e De La Cruz chegaram a finalizar, mas pararam em Unai Simón, que teve atuação segura quando foi exigido. A equipe sul-americana dependia de jogadas isoladas e não conseguiu impor volume suficiente para buscar o empate.

A Espanha também teve chance de encerrar a partida antes dos minutos finais. Ferrán Torres tabelou com Fabián Ruiz, invadiu a área e ficou cara a cara com Rochet, mas acertou o travessão. O lance manteve o Uruguai vivo no jogo e aumentou a tensão na reta final.

A principal reclamação uruguaia ocorreu nos últimos minutos. Após toque de calcanhar de Darwin Núñez, Dani Olmo tentou afastar a bola por trás e Viñas caiu dentro da área. Os jogadores do Uruguai pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o lance seguir, provocando forte reação em campo.

O clima ficou ainda mais quente pouco depois, quando De La Cruz e Nico Williams discutiram. Na sequência, Canobbio acertou uma solada em Cubarsí, recebeu cartão vermelho direto e ainda foi contido por companheiros ao partir na direção do árbitro.

Com o resultado, a Espanha avançou às oitavas de final na liderança do grupo e confirmou sua recuperação após o empate na estreia. O Uruguai, por outro lado, terminou a participação no Mundial sem vencer e deixou a competição em meio à frustração pela falta de poder ofensivo e pela queda precoce.

Ficha técnica

Espanha 1 x 0 Uruguai

Competição: Copa do Mundo — 3ª rodada da fase de grupos

Data: sexta-feira (26)

Horário: 21h, de Brasília

Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México

Árbitro: Ismail Elfath, dos Estados Unidos

Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins, dos Estados Unidos

VAR: Tatiana Guzman, da Nicarágua

Gol: Álex Baena, aos 41 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Varela, Sanabria e De La Cruz, pelo Uruguai; Álex Baena, pela Espanha

Cartão vermelho: Canobbio, pelo Uruguai