Brito, campeão mundial em 1970, morre aos 86 anos

247 - O ex-zagueiro Brito, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1970, morreu nesta quinta-feira (11), aos 86 anos, no Rio de Janeiro. O ex-esportista estava internado desde 13 de maio no Hospital Casa Ilha do Governador, onde tratava uma pneumonia.

A família confirmou a morte em publicação nas redes sociais do ex-jogador. As informações foram publicadas no Portal G1. "É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio", informou o texto publicado no Instagram de Brito.

Revelado pelo Vasco da Gama, clube pelo qual torcia, Brito construiu uma trajetória marcante no futebol brasileiro. Além do time cruz-maltino, o ex-zagueiro defendeu Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo.

O defensor atuava pelo Flamengo quando recebeu a convocação para a Copa do Mundo de 1970. No México, Brito foi titular em todos os jogos da campanha que terminou com o tricampeonato mundial da seleção brasileira.

Naquele time histórico, o zagueiro ficou conhecido pelo vigor físico. Brito era apontado como o jogador de melhor preparo físico do elenco que conquistou a Copa de 1970. Antes do título mundial no México, o defensor também havia vestido a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966. A família informou, pelas redes sociais de Brito, que divulgará em breve os dados sobre o enterro do ex-atleta.