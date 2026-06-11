Coreia do Sul e Tchéquia estreiam no Grupo A da Copa; confira onde assistir

247 - Coreia do Sul e Tchéquia fazem nesta quinta-feira (11), às 23h, no horário de Brasília, a segunda partida da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado no Estádio de Guadalajara, no México, pela primeira rodada do Grupo A, que também reúne México e África do Sul.

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV. Segundo a Veja, o duelo marca a estreia de duas seleções que chegam ao Mundial com trajetórias recentes distintas: os sul-coreanos vêm de uma sequência de amistosos com seis vitórias, um empate e três derrotas nos últimos dez jogos, enquanto os tchecos garantiram vaga na repescagem europeia.

A Coreia do Sul tenta repetir ou se aproximar de sua melhor campanha em Copas do Mundo, registrada em 2002, quando foi uma das sedes do torneio ao lado do Japão e terminou na quarta colocação. Na última edição do Mundial, a seleção asiática avançou às oitavas de final, mas acabou eliminada pelo Brasil.

A preparação sul-coreana teve resultados irregulares. Apesar das seis vitórias em dez amistosos, a equipe também sofreu três derrotas no período, incluindo uma goleada por 5 a 0 diante da seleção brasileira. O principal nome da equipe segue sendo Son, referência ofensiva e capitão técnico do time comandado por Hong Myungbo.

Do outro lado, a Tchéquia chega ao Mundial após superar Irlanda e Dinamarca na repescagem europeia, ambas as classificações decididas nos pênaltis. Nos amistosos mais recentes, a seleção venceu Kosovo e Guatemala, resultados que ajudaram a reforçar a confiança antes da estreia.

A história tcheca em Copas do Mundo inclui o legado da antiga Tchecoslováquia, que foi vice-campeã em 1934 e 1962. Como seleção independente, a República Tcheca, hoje Tchéquia, disputou apenas uma edição do torneio, em 2006, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

Para a estreia desta quinta-feira (11), a provável escalação da Coreia do Sul tem Jo Hyeonwoo; Lee Hanbeom, Kim Minjae e Lee Gihyuk; Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Lee Jaesung e Lee Taeseok; Lee Kangin, Hwang Heechan ou Lee Donggyeong e Son. O técnico é Hong Myungbo.

A Tchéquia deve ir a campo com Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. A equipe é comandada por Miroslav Kouvek.

A arbitragem será liderada por Amin Mohamed, do Egito. Ele terá como assistentes Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha, também egípcios. O quarto árbitro será Juan Calderón, da Costa Rica. No VAR, Mahmoud Ashour, do Egito, será auxiliado por Joe Dickerson, dos Estados Unidos.

Nas casas de apostas citadas, o confronto aparece equilibrado. Na Betano, a vitória da Coreia do Sul paga 2.67, o empate 3.00 e o triunfo da Tchéquia 2.92. Na Bet365, os números são 2.62 para os sul-coreanos, 3.10 para empate e 2.90 para vitória tcheca.

Coreia do Sul e Tchéquia entram em campo em um grupo no qual México e África do Sul também disputam vaga na fase de mata-mata. A estreia em Guadalajara pode ser decisiva para as pretensões das duas seleções no início da Copa do Mundo de 2026.

Torcedores em clima de Copa

A proximidade do confronto entre Coreia do Sul e Tchéquia também movimenta os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, em meio à expectativa pela estreia das duas seleções no Grupo A da Copa do Mundo de 2026.