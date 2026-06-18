Canadá e Catar duelam em busca de vitória inédita na Copa; confira onde assistir

247 - Canadá e Catar entram em campo nesta quinta-feira (18), às 19h, no horário de Brasília, no Estádio BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

As duas seleções chegam ao confronto em situação semelhante, depois de conquistarem seus primeiros pontos na competição com empates por 1 a 1 na rodada de abertura. O Canadá ficou na igualdade com a Bósnia, enquanto o Catar arrancou o empate diante da Suíça com um gol nos acréscimos do segundo tempo.

Em sua terceira participação em Copas do Mundo, a seleção canadense tenta avançar ao mata-mata pela primeira vez. O ponto conquistado contra a Bósnia teve peso histórico para o país, que busca transformar a vantagem de jogar em casa em impulso competitivo no torneio.

O Catar, por sua vez, disputa o Mundial pela segunda vez e também tenta ampliar sua presença na competição. Depois de somar o primeiro ponto de sua história em Copas no empate com a Suíça, a equipe comandada por Julen Lopetegui mira um resultado positivo para seguir com chances reais de classificação no Grupo B.

O duelo em Vancouver reúne duas equipes que ainda procuram consolidar uma campanha inédita no torneio. Uma vitória nesta quinta-feira (18) pode colocar o vencedor em posição favorável na disputa por vaga na próxima fase.

Canadá x Catar: horário e onde assistir

Data: quinta-feira (18).

Horário: 19h, no horário de Brasília.

Local: Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Onde assistir: CazéTV, no YouTube.

Provável escalação do Canadá

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea; Koné, Eustáquio, Buchanan e Ali Ahmed; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Provável escalação do Catar

Catar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Homam Ahmed; Issa Laye, Jassem Gaber e Madibo; Afif, Edmilson Junior e Abdurisag. Técnico: Julen Lopetegui.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade do duelo entre Canadá e Catar também movimenta os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida desta quinta-feira (18), indicando maior interesse do público por informações sobre horário, transmissão ao vivo, escalações e cenário do confronto pela Copa do Mundo.