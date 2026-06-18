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      Canadá e Catar duelam em busca de vitória inédita na Copa; confira onde assistir

      Seleções se enfrentam em Vancouver pela segunda rodada do Grupo B, às 19h

      Canadá e Catar duelam em busca de vitória inédita na Copa; confira onde assistir (Foto: Reuters)
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      247 - Canadá e Catar entram em campo nesta quinta-feira (18), às 19h, no horário de Brasília, no Estádio BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

      As duas seleções chegam ao confronto em situação semelhante, depois de conquistarem seus primeiros pontos na competição com empates por 1 a 1 na rodada de abertura. O Canadá ficou na igualdade com a Bósnia, enquanto o Catar arrancou o empate diante da Suíça com um gol nos acréscimos do segundo tempo.

      Em sua terceira participação em Copas do Mundo, a seleção canadense tenta avançar ao mata-mata pela primeira vez. O ponto conquistado contra a Bósnia teve peso histórico para o país, que busca transformar a vantagem de jogar em casa em impulso competitivo no torneio.

      O Catar, por sua vez, disputa o Mundial pela segunda vez e também tenta ampliar sua presença na competição. Depois de somar o primeiro ponto de sua história em Copas no empate com a Suíça, a equipe comandada por Julen Lopetegui mira um resultado positivo para seguir com chances reais de classificação no Grupo B.

      O duelo em Vancouver reúne duas equipes que ainda procuram consolidar uma campanha inédita no torneio. Uma vitória nesta quinta-feira (18) pode colocar o vencedor em posição favorável na disputa por vaga na próxima fase.

      Canadá x Catar: horário e onde assistir

      Data: quinta-feira (18).

      Horário: 19h, no horário de Brasília.

      Local: Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

      Onde assistir: CazéTV, no YouTube.

      Provável escalação do Canadá

      Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea; Koné, Eustáquio, Buchanan e Ali Ahmed; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

      Provável escalação do Catar

      Catar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Homam Ahmed; Issa Laye, Jassem Gaber e Madibo; Afif, Edmilson Junior e Abdurisag. Técnico: Julen Lopetegui.

      Expectativa toma conta dos torcedores na internet

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      A proximidade do duelo entre Canadá e Catar também movimenta os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida desta quinta-feira (18), indicando maior interesse do público por informações sobre horário, transmissão ao vivo, escalações e cenário do confronto pela Copa do Mundo.

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