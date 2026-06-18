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      Suíça goleia Bósnia com brilho de Manzambi no segundo tempo

      Atacante saiu do banco, marcou duas vezes e colocou os suíços na liderança do Grupo B da Copa do Mundo

      Suíça goleia Bósnia com brilho de Manzambi no segundo tempo (Foto: Reuters)
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      247 - A Suíça assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Mundo ao vencer a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 nesta quinta-feira (18), em Inglewood, região próxima a Los Angeles, nos Estados Unidos. O destaque da partida foi o atacante Johan Manzambi, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, marcou duas vezes e mudou o rumo do confronto.

      A equipe suíça encontrou dificuldades para superar a marcação bósnia até a entrada de Manzambi, que precisou de menos de três minutos em campo para abrir o placar e destravar a partida.

      O primeiro gol nasceu de uma falha da defesa da Bósnia e Herzegovina, que não conseguiu afastar um cruzamento para a área. Manzambi aproveitou a sobra e finalizou para superar o goleiro Vasilj, colocando a Suíça em vantagem.

      Depois do gol, a equipe suíça ganhou mais espaço e ampliou com Vargas, encaminhando a vitória. Manzambi voltou a aparecer nos minutos finais e marcou seu segundo gol na partida, consolidando sua atuação como decisiva para o resultado.

      A Bósnia e Herzegovina ainda descontou nos acréscimos, com Mahmic, mas não conseguiu reagir. Pouco depois, Xhaka também balançou as redes e transformou o triunfo suíço em goleada.

      Com o resultado, a Suíça chegou a quatro pontos e passou a ocupar a liderança do Grupo B. A Bósnia e Herzegovina permaneceu com um ponto, mas ainda mantém chances de avançar à próxima fase.

      A rodada do grupo ainda prevê o confronto entre Canadá e Qatar, marcado para esta quinta-feira (18), às 19h, pelo horário de Brasília.

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