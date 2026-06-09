Canavarro relata revista rigorosa feita contra seleção do Uzbequistão nos EUA

247 - O técnico da seleção do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, questionou os procedimentos de segurança adotados antes do amistoso contra a Holanda, realizado em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo relato do ex-capitão da Itália campeã da Copa do Mundo de 2006, apenas a delegação uzbeque foi submetida a uma série de inspeções rigorosas antes da partida preparatória para o Mundial de 2026.

Jogadores, integrantes da comissão técnica e materiais de trabalho passaram por verificações detalhadas na chegada ao Estádio Icahn, em Manhattan, onde ocorreu o confronto sem presença de público.

Cannavaro afirmou que a equipe foi submetida a procedimentos incomuns, incluindo inspeções com cães farejadores e escaneamento de bagagens e equipamentos utilizados pela comissão técnica.

“Disseram-me que estas eram as regras. Mas, no final, a inspeção foi apenas para nós”, declarou o treinador, segundo a Sky Sports.

O amistoso foi disputado no Estádio Icahn, arena com capacidade para cerca de 5 mil espectadores localizada em Manhattan. A partida integrou a preparação das duas seleções para compromissos internacionais, em um momento de reforço das medidas de segurança nos Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá e México.

Além do treinador, o atacante Igor Sergeev também manifestou surpresa com o tratamento recebido pela delegação uzbeque antes da partida. Autor do único gol do Uzbequistão na derrota por 2 a 1 para a Holanda, o jogador afirmou que nunca havia passado por situação semelhante.

“Foi a primeira vez que passei por algo assim”, declarou Sergeev.

Até o momento, não houve esclarecimento oficial sobre os motivos que levaram a seleção do Uzbequistão a ser submetida aos procedimentos relatados por Cannavaro. O treinador destacou que todos os integrantes da delegação foram revistados e que equipamentos de trabalho, incluindo quadros táticos, também passaram por inspeção.

O episódio acontece às vésperas da Copa do Mundo de 2026, competição que marcará um feito histórico para o futebol uzbeque. Após décadas de tentativas, o Uzbequistão garantiu pela primeira vez uma vaga na principal competição do futebol mundial.

A seleção asiática integra o Grupo I do torneio, ao lado de Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo. A estreia da equipe está marcada para 17 de junho, na Cidade do México, diante da seleção colombiana.