Catar busca empate nos acréscimos e frustra a Suíça na Copa
Gol de Khoukhi no fim garante ponto ao Qatar no Grupo B; Embolo abriu o placar de pênalti após choque entre Abunada e Freuler
247 - O Catar arrancou um empate por 1 a 1 contra a Suíça neste sábado (13), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Depois de sair atrás com gol de Breel Embolo, em cobrança de pênalti, a seleção qatari reagiu nos acréscimos com Boualem Khoukhi, que marcou de cabeça e evitou a derrota na estreia.
As informações são do UOL. A partida teve início movimentado, com chance clara para o Qatar logo nos primeiros minutos, mas acabou marcada também pelo susto envolvendo o goleiro Abunada, que se chocou com Remo Freuler dentro da área em lance que originou o pênalti suíço.
Com menos de dois minutos de bola rolando, a defesa da Suíça falhou em uma tentativa de afastar o perigo. Manuel Akanji furou ao tentar dar um chutão, e Edmilson Jr., brasileiro naturalizado qatari, aproveitou a sobra. O atacante avançou em direção ao gol e finalizou com a parte externa do pé, mas parou em boa defesa de Gregor Kobel.
A Suíça respondeu aos 13 minutos em jogada construída pelo lado do campo. Zakaria levantou a bola na área, Embolo desviou, e Freuler apareceu em condição de dominar na pequena área. Antes que o meia concluísse o lance, Abunada saiu para tentar cortar e acabou atingindo o jogador suíço. A arbitragem marcou pênalti, e Embolo converteu aos 16 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar.
O gol deu vantagem à equipe europeia, que passou a controlar melhor o ritmo da partida. O Qatar, apesar da boa chegada inicial, teve dificuldades para transformar posse e movimentação em oportunidades claras. A Suíça, por sua vez, administrou o resultado sem ampliar a diferença.
No segundo tempo, o confronto perdeu intensidade. A partida ficou mais presa no meio-campo, com poucas ações ofensivas de maior perigo. A Suíça tentou preservar a vantagem mínima, enquanto o Qatar buscava espaços para pressionar na reta final.
A insistência qatari foi recompensada já nos acréscimos. Aos 49 minutos da etapa final, após cruzamento vindo da esquerda, Khoukhi apareceu na segunda trave, subiu mais que a marcação e cabeceou com precisão no canto, sem chance para Kobel. O gol garantiu o empate e mudou o cenário da rodada no Grupo B.
Com o resultado, Qatar e Suíça somam um ponto cada na chave. A partida também teve cartões amarelos para Abunada e Gaber, pelo Qatar, e Zakaria, pela Suíça. A arbitragem foi de Said Martinez, de Honduras, auxiliado por Walter Lopez e Christian Ramirez, também hondurenhos, com Guillermo Pacheco, do México, no VAR.