Colômbia estreia na Copa contra o Uzbequistão; veja onde assistir

247 - O Uzbequistão estreia em Copas do Mundo nesta quarta-feira (17), às 23h, contra a Colômbia, no Estádio Azteca, na Cidade do México, em duelo válido pelo Mundial de 2026.

A partida marca um momento histórico para a seleção uzbeque, que disputa pela primeira vez a principal competição do futebol internacional. A equipe asiática chega ao torneio sob o comando do técnico italiano Fabio Cannavaro e com uma campanha consistente nas Eliminatórias, em que sofreu apenas uma derrota.

Do outro lado, a Colômbia entra em campo com status de favorita para o confronto. A seleção sul-americana busca começar bem sua trajetória no Mundial e mira uma campanha superior à de 2014, quando avançou até as quartas de final.

O jogo será disputado em um dos palcos mais tradicionais do futebol mundial. O Estádio Azteca, na capital mexicana, recebe o confronto entre uma seleção estreante em Copas e uma equipe que tenta voltar a ocupar posição de destaque no cenário internacional.

A transmissão de Uzbequistão x Colômbia será feita pela Globo, na TV aberta, pelo sportv, na TV fechada, e pela CazéTV, no YouTube.

Serviço

Jogo: Uzbequistão x Colômbia.

Competição: Copa do Mundo de 2026.

Data e horário: quarta-feira (17), às 23h, pelo horário de Brasília.

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, no México.

Onde assistir: Globo, sportv e CazéTV.