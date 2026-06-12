Coreia do Sul vence a República Tcheca de virada na estreia da Copa do Mundo

247 - A Coreia do Sul estreou com vitória no Grupo A da Copa do Mundo. No fechamento do primeiro dia de competição do Mundial, nesta quinta-feira (11), os asiáticos enfrentaram a República Tcheca em Guadalajara, saíram perdendo e tiveram força para buscar o resultado, por 2 a 1, com gols de Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu - Krejci abriu o placar para os tchecos. Ao fim da partida, os sul-coreanos foram ao chão, exaustos e festejaram muito a conquista dos três pontos.

Vitoriosa nesta noite, a Coreia do Sul está na segunda colocação do Grupo A, atrás do México por conta do saldo de gols. A República Tcheca está na terceira colocação da chave, e a África do Sul é a lanterna.